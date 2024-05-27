YouTube'a yeni özellik geliyor: Islık çal, mırıldan...
Müzik ve video platformu YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik geliyor. Kullanıcılar artık mırıldanarak, ıslık çalarak veya söyleyerek şarkıları bulabilecek. Bu özelliği ilk olarak Android kullanıcıları deneyimleyecek.
YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik ekliyor.
The Verge'ün haberine göre, video ve müzik paylaşım platformunun kullanıcıların mırıldanarak, ıslık çalarak ve söyleyerek şarkıları bulabileceklerini belirtti.
Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcılarının deneyimleyebileceği kaydedildi.
Android cihaza sahip kullanıcılar, bu yeni özelliği kullanmak için uygulamanın arama çubuğunun yanında yer alan mikrofon simgesinin sağındaki ses işaretine dokunarak deneyimleyebilir.
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