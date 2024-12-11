YouTube'da çok oyunculu mini oyunlar test ediliyor

Yayınlanma: 11.12.2024 - 02:23

Güncelleme: 11.12.2024 - 02:23

YouTube, Netflix gibi platformuna oyunları ekliyor. Bu sayede daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Platformda halihazırda 75'ten fazla oyun bulunuyor.

YOUTUBE İÇİN YENİ ÇOK OYUNCULU MİNİ OYUNLAR GELİYOR

Oyun tarafında daha fazla çalışma yaptığı bilinen YouTube çok oyunculu mini oyunların testlerine başladı. Yapılan açıklamaya göre test süreci Ludo Club ve Magic Tiles 3 ile başladı. Hem masaüstü hem de mobil taraf için başlatılan bu oyun sürecine ek olarak yeni özellikler de yolda görünüyor.

YouTube oyun içeriklerinin çok tuttuğunun farkında ve etkileşimi artırmak için ilerleyen dönemde daha fazla oyunu platforma eklemeyi düşünüyor.