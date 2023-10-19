YouTube'da haber dönemi! Gelişmiş bir deneyim sunacak

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:47

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:47

YouTube kısa bir süre önce Netflix'i geçmeyi başarmıştı. Eski popülerliğini tekrar geri kazanmaya başlayan platforum, haber odaklı bir hamle yaptı. Bu kapsamda kullanıcılar artık haberlere erişebilecek ve haber yapan kanallara odaklanabilecek.

Platform, gazeteciler ve haber içeriği üreten binlerce kanala ev sahipliği yapıyor.

Özellikle bağımsız habercilik yapan gazeteciler kendi kanalları üzerinden canlı yayınlar ile kitlelere ulaşıyor.

Bunun farkında olan YouTube, sadece haberlere odaklanan daha gelişmiş bir gezinme sayfası sunacak. Güvenilir kaynaklardan gelen içerikleri ön plana çıkartacak olan platform, canlı yayın akışlarına, podcast ve shorts içeriklerine kolaylıkla erişmeyi sağlayacak.

Bunun yanında haberlere özel Shorts tarafında bir inovasyon programı teşvik edilecek. Bu da kısa formatlara sahip içeriklerin de desteklenmesini sağlayacak. Burada toplam destek miktarı 1.6 milyar dolar olacak.

İmkan şu anda 40 ülkedeki mobil kullanıcılara açılmış durumda.