Kısa video trendi YouTube'a yaradı; Netflix'i geçmeyi başardı
YouTube bir süre önce liderliği Netflix'e kaptırmıştı. Yeni anket araştırması uzun bir sürenin ardından YouTube'un eski popülerliğini kavuştuğunu gösteriyor.
ABD'deki gençlerle gerçekleştirilen bir anket sonucuna göre YouTube tekrar yükselişte. Gençler artık Netflix yerine YouTube izlemeyi tercih ediyor. Yatırım bankası Piper Sandler'ın gençlere yönelik 6 ayda bir gerçekleştirdiği rutin anketlerden olan araştırma, eylül ayında 49 eyalette ortalama yaşları 16 olan yaklaşık 10 binin üzerinde gençle gerçekleştirildi.
Aslında anket gençlerin zamanlarını ve paralarını nasıl harcamayı sevdiklerine yönelik sorulara odaklanıyordu. Burada, TikTok gibi popüler uygulamalar, Apple gibi teknoloji ürünleri satan şirketler ve Nike gibi giyim markaları da yer alıyordu.
Gençler Netflix'i kullansa bile tercihlerini ücretsiz olarak da kullanılabilen YouTube'dan yana kullandı. Ankete katılan kişiler günlük video tüketimi söz konusu olduğunda sürelerinin yüzde 29. 1'ini YouTube'da geçirmeyi tercih ediyor. Netflix ise yüzde 28.7 olarak karşımıza çıkıyor.
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