YouTube yeni özelliğini açıkladı: "Beğen ve Abone Ol"

Dünyanın en popüler video yayın platformlarından biri olan YouTube yeni bir özellik getireceğini açıkladı. Yeni özellik ile birlikte içerik üreticilerin video beğeni sayılarının ve abone olma oranlarının ciddi ölçüde artması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 12:05
YouTube yeni özelliğini açıkladı:
Abone Ol google-news

Google'ın sahip olduğu video yayın platformu YouTube yeni bir özellik eklediğini açıkladı. Yeni özellik kapsamında içerik oluşturucular "Beğen" ve "Abone ol" ifadelerini sesli olarak söylediğinde YouTube otomatik olarak bu botunları daha görünür hale getirecek. Böylelikle içerik oluşturucuları için platformun daha kullanılabilir bile hale gelmesi planlanıyor. 

Ancak özelliğin kötüye kullanılmaması için de YouTube bir sınır da getirmiş. Bu sınır kapsamında içerik oluşturucuların video başında sadece üç kez söylediği "Beğen" ve "Abone ol" ifadesinde devreye girecek. Bu ifadeler arasında da en az üç dakikalık bir sürenin olması gerekiyor. 

BAŞKA ÖZELLİKLER DE GETİRİLECEK

Bu güncellemenin yanı sıra YouTube, mobil cihazlarda 'sarsıcı ses seviyesi farklılıklarını azaltmayı' amaçlayan yeni bir 'sabit ses seviyesi' özelliği de getirdi. Bir videonun üzerine basılı tutarak oynatma hızını iki katına çıkarma, bir videodan çıkmak için yanlışlıkla dokunmayı önlemek için mobil cihazlarda ekranı kilitleme ve 'Kütüphane' sekmesi ile hesap sayfasını yeni bir 'Siz' sekmesinde birleştirme gibi bir dizi güncelleme de platforma eklenecek. 


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