YouTube'dan anasayfa tasarımında değişiklik: İşte gelecek yenilikler
Dünyanın en popüler video platformu YouTube, hem mobil hem web hem de tablet sürümlerinde bir tasarım değişikliği planlıyor.
YouTube, bugüne kadar birçok tasarım değişikliğine uğradı ve birçoğu gerçekten kullanıcının yararına da oldu. Ancak bazıları ise kullanıcıları bezdiren güncellemeler oldu. WebTekno'nun haberine göre, şu ana kadar birkaç kullanıcı, YouTube’un şu an test ettiği bu görsel değişiklik güncellemesini cihazlarına indirmiş durumda. YouTube, video kenarlıklarını köşeliden yuvarlağa çevirmiş ve griden ziyade tamamen kara olan bir karanlık temaya geçiş yapmış.
YouTube’un normal tarayıcı sayfasında da değişiklikler var. Yukarıdaki arama butonu da artık köşeli olmaktan çıkıp bir kapsül şeklinde karşımıza çıkacak. YouTube’un beğeni, abone olma ve listeye ekleme gibi seçeneklerinin etrafı da kapsüllerle çevrilmiş.
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