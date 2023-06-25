Kullanıcılar artık YouTube'dan oyun oynayabilecek

Yayınlanma: 25.06.2023 - 17:11

Güncelleme: 25.06.2023 - 17:13

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, video yayın platformu YouTube'a 'basit oyunlar' getirmeyi planlıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre firma YouTube'da yeni bir gelir kaynağı oluşturmak için çevrimiçi oyunlar getirecek. Playables adlı yeni ürünün test aşaması için Google'ın çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Oyunlara hem mobil hem de masaüstü üzerinden erişilebilecek.

Haberde yer alan bilgilere göre test aşamasında birkaç oyun bulunuyor. Bunlardan biri olan 'Stack Bounce' adlı oyunun gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Google'ın yeni projesinin en büyük nedeninin ise düşen gelirler olduğu iddia ediliyor.