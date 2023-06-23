Kanada'dan, Google ve Meta'ya haberler için medya kuruluşlarına para ödeme zorunluluğu

Kanada Senatosu, Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa tasasını onayladı.

AA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:51
Kanada'dan, Google ve Meta'ya haberler için medya kuruluşlarına para ödeme zorunluluğu
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Kanada Senatosu, Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa tasasını onayladı.

Kanada'da Başbakanı Justin Trudeau hükümeti ile Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri arasındaki gerilim sürerken, Senato'dan yeni bir adım geldi.

Senato, teknoloji devleri Meta ve Google'a, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa tasarını onayladı.

Meta ise yaptığı açıklamada, söz konusu yasaya uyacaklarını belirtti.

Tasarı, kraliyet onayı aldıktan sonra yasalaşacak ve 6 ay içinde yürürlüğe girecek.


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