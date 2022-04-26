YouTube'dan 'beğen butonu' için yeni karar
Popüler video paylaşım sitesi YouTube, Android ve iOS uygulaması için yaptığı yeni güncellemeyle animasyonlu beğen butonunu kullanıma sundu. Bu değişiklik ile birlikte; eski klasik buton kaldırılırken, artık bir video beğenildiğinde kırmızı / pembe / sarı renklerinin karışımından oluşan konfeti tarzı bir animasyon çıkıyor.
Kasım ayında YouTube, herkese açık beğenmeme (dislike) sayılarını 'içerik üreticileri korumak amacıyla' kaldırdı. Bu karar kullanıcıların tepkisini çekse de, CEO Susan Wojcicki bir röportajda dislike düğmesinin eski haline getirilmeyeceğini belirterek tartışmalara son noktayı koydu.
Beğenmeme sayılarına alternatif olarak videolara 'emojiyle tepki verme özelliği' geliştirme aşamasında olan YouTube; bu sistem henüz hayata geçmemişken, şimdi de beğen butonunda küçük ama önemli bir yenilik yaptı.
BEĞEN DÜĞMESİNE ANİMASYON EKLENDİ
ShiftDelete'in haberine göre; YouTube, Android ve iOS cihazlar için yayınladığı güncellemeyle animasyonlu beğen düğmesini kullanıma sundu.
Eski klasik buton kaldırılırken, artık bir video beğenildiğinde kırmızı / pembe / sarı renklerinin karışımından oluşan konfeti tarzı bir animasyon çıkıyor.
Firma söz konusu yeniliği sadece mobil cihazlarda kullanıma sunarken, www.youtube.com sitesinden ulaşılabilen web sitesinde ise “Beğen” butonunda animasyon çıkmıyor. Ayrıca aynı yenilik “Beğenme” düğmesinde bulunmuyor, bu eskisi gibi sade bir şekilde çalışıyor.
Animasyonlu beğeni butonu yaklaşık bir aydır test aşamasındaydı ve sınırlı sayıda kullanıcı deneyebiliyordu. YouTube’un yanı sıra popüler müzik platformu Spotify’da ve sosyal medya uygulaması Twitter’da aynı özellik var.
Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan Twitter, animasyona ek olarak “tweet düzenle” özelliği üzerinde de çalışıyor.
EMOJİYLE TEPKİ VERME ÖZELLİĞİ YOLDA
YouTube videolarında beğenmeme butonuna alternatif olarak “Zamanlanmış Tepkiler” özelliği test edilmeye başlandı. Bir videonun belirli bir saniyesine kahkaha, kalp, gülen surat, şaşkınlık ve benzeri emojiler bırakılabilmesini sağlayan yeni özellik geliştirme aşamasında ve yakında kullanıma sunulması bekleniyor.
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