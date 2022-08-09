Netflix'in Gönül filmi ne zaman yayımlanacak? Gönül filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gönül filmi fragmanı...

09 Ağustos 2022 Salı, 16:58

Dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan 'Gönül' filmi Hazar Ergüçlü ve Erkan Kolçak Köstendil başrolleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ezberbozan bir aşk hikayesinin anlatıldığı filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Soner Caner'in üstlendi. İşte filmin detayları...

NETFLİX'İN GÖNÜL FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Gönül filmi, 10 Ağustos 2022 itibariyle Dijital platform Netflix'de izleyici ile buluşacak.

GÖNÜL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Türkiye'de geçen filmde, deli dolu Sümbül, düğününde kemane çalan göçebe Piroz'a âşık olur. Ama töre kuralları da batıl inançlar da onlara engel olamaz. Yeter ki gönüller bir olsun.

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GÖNÜL FİLMİ OYUNCU KADROSU