Friends, Netflix Türkiye'ye döndü

HBO Max'ın Türkiye projesini askıya almasının ardından komedi dizisi Friends, Netflix Türkiye'ye geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:38
Friends, Netflix Türkiye'ye döndü
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David Crane ile Marta Kaufmann tarafından yaratılan kült komedi dizisi Friends, Netflix Türkiye'den kalkacağı iddia edilmişti.

Netflix, Friends'i 2020 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlayabilmiş sonrasında hakları HBO Max’a geçmişti.

Ancak HBO Max, Türkiye planından vazgeçti. Hal böyle olunca Netflix Türkiye, Friends'i 10 sezonuyla birden yeniden Türkiye'de yayına aldı.


Netflix HBO Max Friends

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