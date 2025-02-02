YouTube'dan yeni özellikler geliyor

YouTube için yeni özellikler yolda. Buna göre kullanıcılar videoları daha fazla hızlandırabilecek ve önemli bölümlere atlanmasını sağlayacak.

YouTube'dan yeni özellikler geliyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 20:19

YouTube, daha önce uzun reklamları platforma dahil edecek olmasıyla gündeme gelmişti. Yeni çıkan bilgilere göreyse bir dizi yeni özellik daha getirilecek. YouTube'da bazı şeyleri daha hızlı izlemek isteyenler için yeterli gelmeyen 2x'e ek olarak 4x getirilecek. 

Buna göre 2x'ten 4x'e kadar değişen hızlarla kullanıcılar videoları izleyebilecekler. 

Öte yandan ince ayar yapılmasına da izin verilecek.

Videoları daha kolay atlama imkanını da sunmak için hazırlanan YouTube, kullanıcıların bir düğmeye basarak videolar içinde daha hızlı geçişler yapmasını sağlayacak. 

Bu yeni özellikler premium kullanıcılar arasından sınırlı sayıda kişiye sunulacak.


Etiketler: #YouTube 2x hızda izlemek #youtube #YouTube Android

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