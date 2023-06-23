YouTube'de yeni dönem! Dublajlı video sayısı artacak
YouTube'un videolara dublaj ekleme seçeneğini sunması pek çok kişinin hoşuna gitmişti. Şimdi ise bu yapay zeka destekli bir noktaya geliyor.
Popüler videolu içerik platformu YouTube için yapay zeka destekli araçlar duyurulmuştu. Bunlardan biri olan Aloud, dublaj yapabiliyor ve 2024 yılında tam anlamıyla geliyor. Bildiğiniz üzere bir süredir videolara otomatik eklenebilen dublajlar özelliği test ediliyordu. Bu sayede kullanıcılar yabancı dillerde olan videoları anadillerinde izleyebiliyordu.
Hatta bu gelişme ünlü YouTuber MrBeast'in videolarında görülüyordu. Türkçe dublajlı olan videolara ek olarak MrBeast'in kanalında pek çok dilde dublaj yer alıyordu. Bu süreci daha iyi bir noktaya çıkartmak için yapay zeka desteği kazandırıldı. Birkaç dilde kullanılabilen özellik ilerleyen dönemde dublaj özelliğinin yerini alabilir.
İçerik üreticilerinin işini kolaylaştırmak adına geliştirilen özellik, dakikalar içinde videodaki konuşmayı önce metin haline getiriyor sonra da hedeflenen dile çeviriyor. Eğer müdahale edilmek istenirse kısa sürede hemen değiştirilebiliyor.
Özelliği geliştiren ekibe göre ilerleyen dönemde metinlere hiç gerek kalmayacak ve videolarda yer alan sesler/jestler-mimikler yeterli olacak.
Aloud ile dublajlanan videolardan biri ise şöyle:
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