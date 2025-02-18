Dünyaca ünlü YouTuber IShowSpeed, Turabi'yi dinledi: 'Bu adam neden bahsediyor?'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:12

Güncelleme: 18.02.2025 - 11:12

Turabi Çamkıran, 'Wine Me, Dine Me' adlı İngilizce olarak yayınladığı türküsü; cinsiyetçi, kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği gerekçesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şikâyet edildi.

Bu şikâyet üzerine de şarkıya erişim engeli getirilmişti.

DÜNYACA ÜNLÜ YOUTUBER TURABİ'Yİ DİNLEDİ

Şarkıyı, ünlü ABD'li YouTuber IShowSpeed de dinledi ancak dinlediğine bin pişman oldu.

Şarkının sözlerini dinleyen IShowSpeed, "Bu adam neden bahsediyor? Nereden, Türkiye'den mi?" dedi.

IShowSpeed'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.