Dünyaca ünlü YouTuber IShowSpeed, Turabi'yi dinledi: 'Bu adam neden bahsediyor?'
ABD'li YouTuber IShowSpeed, Turabi Çamkıran'ın Türkiye'de erişime kapatılan şarkısını dinledi, "Bu adam neden bahsediyor?" diye sordu. Ünlü YouTuber'ın tepkileri gündem oldu.
Turabi Çamkıran, 'Wine Me, Dine Me' adlı İngilizce olarak yayınladığı türküsü; cinsiyetçi, kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği gerekçesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şikâyet edildi.
Bu şikâyet üzerine de şarkıya erişim engeli getirilmişti.
DÜNYACA ÜNLÜ YOUTUBER TURABİ'Yİ DİNLEDİ
Şarkıyı, ünlü ABD'li YouTuber IShowSpeed de dinledi ancak dinlediğine bin pişman oldu.
Şarkının sözlerini dinleyen IShowSpeed, "Bu adam neden bahsediyor? Nereden, Türkiye'den mi?" dedi.
IShowSpeed'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
Etiketler: #Turabi Çamkıran #IShowSpeed
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- Ankara'da korkutan deprem!
- İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!