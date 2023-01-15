Yunus Emre yapay zekayla Amsterdam'da çocuklarla buluştu

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 13:32

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 14:23

Projeye ilişkin açıklama yapan Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Adil Akaltun, temel amaçlarının Avrupa'da yaşayan çocuklara yapay zekayı tanıtmak ve onları Yunus'un şiirleri ve divanlarıyla buluşturmak olduğunu söyledi.



Yunus Emre Enstitüsü'nün 14-15 Ocak'ta Amsterdam'daki etkinliğine, enstitü uzmanları, Hollanda'da yaşayan teknoloji meraklısı çocuklar ve aileleri katıldı. Çocuklar ve gençlere yönelik ayrı oturumlarda düzenlenen atölye çalışmalarında katılımcılar, yapay zeka gibi yeni teknolojiler üzerinden oluşturdukları alan vasıtasıyla Türkçe yeni hikayeler oluşturarak sanat çerçevesinde yaratıcı fikirlerini ortaya koydu.

YAPAY ZEKAYLA YENİ DİJİTAL İÇERİKLER ÜRETTİLER

Akaltun, "Hollanda'daki çocuklar bu atölyelere hazırlanmak için aileleriyle Türkçe pratik yaptıklarını ve Türkçelerini geliştirdiklerini dile getirdi. Amsterdam gibi 126 farklı kültürden insanın bir arada bulunduğu ve sanatın çok önemsendiği bir şehirde çocuklarımızın yapay zekayı öğrenerek ve bu çok kültürlü ortama hazırlanmalarını önemsiyoruz" dedi.



Atölye çalışmasının devamında Yunus Emre'nin dizelerindeki ifadelerden hareketle hazırlanan örnek dijital içeriklerin incelenmesinin ardından katılımcılar, Yunus Emre'nin dizelerindeki sözcükleri ve anlamları kendilerine göre yapay zekaya aktararak yeni dijital içerikler üretti.



Tanışkan Projesi'nin sahibi eğitmen Bager Akbay, "Yapay zekayla tanışma ve iletişim kurma atölyesi bu. Yapay zeka, ileride bütün üretim süreçlerimizi ciddi şekilde etkileyecek, o yüzden biz gençlerle bunun denemelerini yapıyoruz. Hem gençler bu araçları tanısın hem gençlerin yapay zekayla iletişimleri artsın hem de yapay zekadaki iyileştirmeler nerede gerekli bunları görelim istiyoruz" diye konuştu.



Akbay, atölye çalışmalarında Yunus Emre'nin şiirlerinden hareketle hazırlanan örnek dijital içerikleri göstererek, "Katılımcılar, Yunus Emre'nin dizelerindeki sözcükleri ve anlamları kendilerine göre yorumlayıp yapay zekaya aktararak yeni dijital içerikler üretiyor" ifadesini kullandı.



BİR SONRAKİ AYAĞI MADRİD'DE



Avrupa'daki ilk durağı Amsterdam olan atölyenin bir sonraki ayağı şubat ayının ortalarında Madrid'de gerçekleştirilecek. Atölye çalışmalarının Avrupa'dan sonra Uzak Doğu ve Asya ülkelerinde de yapılması planlanıyor. Proje, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında da Türkçe deyimlerin ve atasözlerinin öğretilmesinde önemli rol oynayacak. Projenin dünya çapında gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarında deyimler ve atasözleri de yapay zekaya aktarılarak interaktif bir ortamda Türkçe öğretimi gerçekleştirilecek.



Yunus Emre Enstitüsü'nün gelişmiş dijital altyapısı sayesinde çağdaş teknolojik imkanlar kullanılarak hazırlanan ve Türkiye'de ilk kültür merkezi olma özelliği taşıyan Dijital Kültür Merkezi'nde atölye çalışmalarının sonunda üretilen Türkçe dijital içerikler de yer alacak.