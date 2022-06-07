Yurttaşların teknoloji çağında ürünlere erişimi kısıtlanıyor

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

Yurttaşlar tarafından temel ihtiyaç haline gelen teknolojik alet fiyatları günden güne zamlanıyor. Artan enflasyonla birlikte, teknolojik aletlerin fiyatları da iki katına çıktı. Bu aletlere erişemeyen yurttaşların sosyal hayatları da olumsuz etkileniyor. Cumhuriyet, yurttaşların teknolojik ürünlere erişememesinin ortaya çıkaracağı sorunları Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek ve Prof. Dr. Haluk Levent’e sordu.

Doç. Dr. Civelek, özellikle Z kuşağının teknolojiyi çok fazla kullandığını, teknolojk aletlere ulaşmada sıkıntı çekildiğinde yurtaşların her anlamda eksik kalacağını söyledi. Civelek, “Teknolojinin içerisinde doğan Z Kuşağı kendilerine sunulan teknolojiden faydalanmak isteyecek. Biz bilgiye ulaşmak için kitapları kullanıyorduk ancak onlar bilgisayar, cep telefonu gibi araçlar kullanıyor. Bu araçlara ulaşamazlarsa çağın gerisinde kalacaklar” dedi.

"EKONOMİK FELAKET"

Prof. Dr. Levent ise ülkenin büyük bir kısmı için teknolojik ürünlerin erişilir olmaktan çıktığını belirtti. Levent, “Şirketler ve üniversiteler gibi kurumsal yapılar teknolojiye rahatlıkla ulaşabiliyor. Ürünlere ulaşmak isteyen bireyler ise fiyat yükselmeden hemen almalıyım demeye başladı. Bir ekonomik felaket yaşıyoruz ve bunun faturası çok büyük olacak. Faturayı hep beraber ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’de teknolojik aletlere uygulanan vergiyle fiyatların fazlasıyla arttığını söyleyen Levent, “Türkiye’de vergi sistemi giderek vahşileşiyor. Toplumsal doku bağlarının çözüldüğü bir ortam görebiliriz. Gelir eşitsizliği ve yoksullukla mücadele etmek gerek” dedi.

KİRALAMAYA DÖNÜLDÜ

Tüketici elektronik, beyaz eşya ve küçük ev aletleri pazarındaki fiyat artışları nedeniyle yurttaşlar alternatif yollara başvurmaya başladı. Alım gücü düşen halk ürünleri kiralayarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. 2021 mayıs ayında fiyatı 4 bin 800 TL olan orta gelir grubuna hitap eden bir cep telefonunun fiyatı bugün 10 bin 700 liraya kadar çıkıyor.