Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Ben uzaya gidemem, klostrofobim var'

27 Mayıs 2022 Cuma, 09:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısından sonra yaptığı "Bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi sürecini başlatıyoruz" açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'uzaya gitme' kriterlerini açıklamıştı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a açıklamalarda bulunan Varank, “Ekonomi bu haldeyken uzay lüks değil mi” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Uzay bir lüks değil. Yarış hatta artık savaş. Rusya, Ukrayna’nın altyapısını vurunca Elon Musk’ın uyduları ile Ukrayna harekete geçebildi. Artık dünyada etki oluşturmak uzaydan geçiyor. Hindistan’ın kişi başına düşen milli geliri 1900 dolar ama uzay çalışmalarında öndeler."

"KLOSTROFOBİM VAR"

Varank, "Siz gitmek ister miydiniz?" sorusuna ise "Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var" dedi.