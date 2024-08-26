Z Kuşağı ve Y Kuşağı neden telefonlara cevap vermiyor?

Yayınlanma: 26.08.2024 - 18:32

Güncelleme: 26.08.2024 - 18:40

Telefonların daha fazla kişiye ulaşmasıyla iletişim kurmak daha kolay oldu. Yani en azından olmuştu. Yapılan son araştırma 18 ve 34 yaş aralığındaki kişilerin dörtte biri telefonlarına asla cevap vermediğini gösterdi. Tanımadıkları telefonlardan arama aldıklarında ise mutlaka internetten aratıyorlar.

GENÇLER NEDEN TELEFONLARINA CEVAP VERMİYOR?

Uswitch tarafından 2 bin kişiyle yapılan araştırmanın anketlerine göre 18-34 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 70'i telefon görüşmesi yerine kısa mesaj atmayı tercih ediyor.

Katılımcılar, telefonları çaldığında onu duymazdan geldiklerini söylediler. Büyük bir çoğunluk ise zil sesi tamamen sustuktan bir süre sonra aramalara mesajla cevap verdiklerini söyledi. Yaş arttıkça telefonda konuşma isteği ve sıklığı da artıyor.

Ankete katılan gençlerin yarısından fazlası kendi arasında SMS ile haberleştiği için beklenmedik bir arama geldiği zaman 'kötü haber' alacaklarını düşündüklerini söyledi.

Psikoterapist Eloise Skinner konu hakkında şunları söyledi:

"Hayatlarımız daha yoğun ve çalışma programlarımız daha öngörülemez hale geldikçe, sadece arayıp hal hatır sormak için bir arkadaşımızı aramaya daha az zamanımız kalıyor. Telefon görüşmeleri, hayatımızdaki önemli haberler için saklanıyor ve bu da genellikle karmaşık ve zor olabiliyor."

26 yaşındaki Jack Longley, tanımadığı numaralara asla cevap vermediğini söylüyor çünkü bu aramaların neredeyse tamamı ya dolandırıcılar ya da rehberden rastgele telefon numaralarını arayarak satış yapan kimselerden geliyor. Bu yüzden gençler hangilerinin gerçek bir arama olduğunu bulmakla uğraşmamak için aramaları görmezden geliyor.

Gençler arasında arkadaşlarıyla mesajlaşmak ve sesli notlar göndermek de oldukça popüler.