Zap-X teknolojisi tümörlü hastayı sağırlıktan kurtardı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:51

Güncelleme: 15.03.2024 - 14:51

Dünyadaki 18 Zap-X teknolojisinden biri olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki robotik jiroskopik radyocerrahi cihazı ile yürütülen tedaviler, hastalara şifa vermeye başladı.

Zap-X ile tedavi olanağını yakalayan ilk hastalardan biri de işitme ve denge sinirlerinde ortaya çıkan tümör ile mücadele eden 64 yaşındaki emekli İngilizce öğretmeni Günsel Karaca oldu.

Uygulama sayesinde tümörünün büyümesi durdurulan Karaca, duyma yetisini tamamen kaybetme riskinden de kurtuldu.

"Cerrahi olarak çıkarılması problemli bir tümör"

Zap-X ile yürütülen radyocerrahi tedavisine ilişkin bilgileri paylaşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, cihazın bazı özellikleri itibarıyla çok daha hassas tedavileri yapabildiğini anlattı.

Günsel Karaca'nın "akustik nörinom" olarak adlandırılan bir tümörünün bulunduğunu belirten Özyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, cerrahi olarak çıkarılması problemli, özellikle işitme sinirini tutan bir tümör. Hastalar, genellikle işitme kaybıyla bize başvuruyor. Bu tümörlerde o bölgede yapılacak cerrahi işlem, işitme kaybının daha da artmasına neden olabiliyor. Zap-X cihazıyla bu tür tümörleri rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Mevcut işitme kaybını geriye alamıyoruz belki ama kaybın daha da ilerlemesini engelleyip, tümörün büyümesini durma noktasına getirebiliyoruz."

Yarım saat sürüyor, cerrahi işlem yapılmıyor

Prof. Dr. Özyiğit, akustik nörinomun iyi huylu ancak büyüdüğünde beyin sapına bası yapma ve daha ciddi sağlık problemlerine yol açma tehlikesi bulunan bir tümör olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hastamız Günsel hanımın da sağ ve sol tarafında yaklaşık 1 santimetre civarında akustik nörinomu söz konusuydu. Sağ tarafta yüzde 11 işitebilirken, sol tarafında da yüzde 20'lik işitme kaybı vardı. Zap-X ile önce birini, ertesi gün diğerini tedavi etmeyi tercih ettik. Tedavi süresi ortalama yarım saat sürüyor. Yarım saatlik süreçte herhangi bir neşter, genel anestezi olmadan hastamızın tedavisini gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemle yüzde 100'e yakın hastalık kontrolü sağlayabiliyoruz, hastamızın işitmesi de daha kötüye gitmeyecek."

Hastaların tedavi esnasında istediği müzik yayınlarını dinleyebildiğine ve aynı gün normal yaşamlarına döndüğüne değinen Özyiğit, Zap-X'te tedavinin iyonlaştırıcı radyasyonla gerçekleştirildiğini ve cerrahi işlemin söz konusu olmadığını vurguladı.

Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gözde Yazıcı da Zap-X'in yapısı nedeniyle şu an sadece baş ile boynun üst bölgesinde kullanılabildiğini ancak ilerleyen aylarda boynun daha alt bölgesine de inebileceğini anlattı.

Baş, boyun bölgesindeki tümörler, sinir hücresi kökenli tümörler, beyin damar yumakları gibi hastalıkların tedavisinde Zap-X'in kullanılabildiğini aktaran Yazıcı, "Zap-X'in en önemli yönü, hızlı doz düşüşüyle hastada oluşabilecek yan etkileri ciddi oranda azaltması, daha konforlu bir tedavi olanağı sunması. Bu teknoloji bazı göz tümörlerinde de çok avantajlı, kötü huylu göz lezyonlarında göz ve görme korunarak tedavi sağlayabiliyor." bilgisini verdi.

Hastalığındaki ilerlemenin durdurulmasından büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Günsel Karaca, "İlk şikayetlerim 6 yıl önce duyma kaybıyla başladı. Başlangıçta önemsemedim, sonrasında vertigo ataklarım, kulağımın içinde yangılar, denge sorunları yaşamaya başladım." ifadelerini kullandı.

Farklı uzmanlara gittiğini, duyma kaybı için işitme cihazı aldığını ama uzun süre kendisine net teşhis konulamadığını dile getiren Karaca, Hacettepe'de 1,5 ay önce aldığı teşhisle tedaviye başlandığını kaydetti.

Karaca, "Şu an çok mutluyum, aktif bir yaşamım var, işitme kaybım inşallah var olan noktada duracak, tümörün de küçüleceğini umuyorum. Zap-X'in içinde tedavi alırken hiç gerilmedim, gayet iyi geçti. Bana müzik açtılar. Tedavi aldıktan sonra herhangi bir yan etki, problem yaşamadım, hayatıma döndüm." diye konuştu.