ZTE'nin akıllı gözlüğünün tanıtım tarihi açıklandı

Çin merkezli bir teknoloji firması olan ZTE'nin yeni akıllı gözlüklerinin tanıtım tarihi belli oldu. Firma akıllı gözlüklerini MWC 2023'te tanıtacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:42
ZTE'nin akıllı gözlüğünün tanıtım tarihi açıklandı
Abone Ol google-news

Günden güne akıllı gözlüklere talep artarak devam ediyor. Birçok teknoloji firması akıllı gözlüğünü tanıtıyor. Bu firmaların arasına Çinli teknoloji devi ZTE'de katıldı. Fiyat performans odaklı akıllı telefonlar ile ön plana çıkan firma şimdi ise Nubia Neovision Glass isimli akıllı gözlüğünü tanıtacak.

MWC 2023 kapsamında tantılacak olan gözlük TCL NxtWar Air'in tasarımını kullanacak. Yayınlanan fotoğraflarda gözlüğün bir kablo bağlantısı bulunmuyor. Bu sebepten dolayı gözlük kablosuz olarak çalışabilir. Gözlük hakkında şu an teknik ayrıntılar paylaşılmadı. Ancak oyun, eğlence ve spor aktiviteleri konusunda entegrasyonu olacağı açıklandı.


ZTE AR Gözlük MWC 2023 Nubia Neovision Glass

İlgili Haberler

Instagram'a hangi özellikler geldi? Instagram'a gelen yeni özellikler neler olacak?

Instagram'a hangi özellikler geldi? Instagram'a gelen yeni özellikler neler olacak?
Redmi 12C’nin global tanıtım tarihi ortaya çıktı

Redmi 12C’nin global tanıtım tarihi ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler