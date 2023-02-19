ZTE'nin akıllı gözlüğünün tanıtım tarihi açıklandı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:42

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 17:42

Günden güne akıllı gözlüklere talep artarak devam ediyor. Birçok teknoloji firması akıllı gözlüğünü tanıtıyor. Bu firmaların arasına Çinli teknoloji devi ZTE'de katıldı. Fiyat performans odaklı akıllı telefonlar ile ön plana çıkan firma şimdi ise Nubia Neovision Glass isimli akıllı gözlüğünü tanıtacak.

MWC 2023 kapsamında tantılacak olan gözlük TCL NxtWar Air'in tasarımını kullanacak. Yayınlanan fotoğraflarda gözlüğün bir kablo bağlantısı bulunmuyor. Bu sebepten dolayı gözlük kablosuz olarak çalışabilir. Gözlük hakkında şu an teknik ayrıntılar paylaşılmadı. Ancak oyun, eğlence ve spor aktiviteleri konusunda entegrasyonu olacağı açıklandı.