Instagram'a hangi özellikler geldi? Instagram'a gelen yeni özellikler neler olacak?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 13:23

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 13:23

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram, kullanıcılarına 3 yeni özellik getireceğini açıkladı. Instagram kullananlar, yeni özelliklerin neler olacağını merak ediyor. ''Instagram'a hangi özellikler geldi?'' sorusu sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM'A HANGİ ÖZELLİKLER GELDİ?

Instagram'a gelen yeni özelliklerden biri, kullanıcılarının gönderi yorumlarına GIF atabilme imkânı olacak. Bu GIF’ler GIPHY’den alınacak.

İkinci özellik ise 'sessiz mod' olacak. Sessiz mod isimli özellik sayesinde artık kullanıcılar bildirimleri kapatabilecek. Aslında Instagram bildirimlerini telefon ayarlarınızdan veya uygulamadan kapatmak mümkündü. Ancak tekrar açmak istediğiniz zaman oldukça zaman alıyordu. Sessiz mod özelliği sayesinde bildirimler artık daha rahat kapatıp, açılabilecek. Ayrıca mod aktifken, Instagram durumunuzda “Sessiz Modda” ifadesi yer alacak.

Bir diğer yeni özellik ise ''İlgilenmiyorum'' butonu olacak. Bu özellik sayesinde uygulamanın “Keşfet” bölümünde yer alan gönderilerden görmek istemediklerinizi engelleyebileceksiniz. Bu sayede platform kullanıcılarına daha kişisel bir hizmet sunmak istiyor. Aslında bu özellik de Instagram’da mevcuttu. Ancak kullanım kolaylığı açısından daha iyi bir konuma getirilmiş olacak.