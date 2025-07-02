Bakan Mehmet Şimşek 'Azrail' oldu: Eskişehir’de kamu işçilerinden hükümetin 'zam' teklifine protesto





TÜRK İŞ’e bağlı Türk Harb İş Sendikası üyesi savunma sanayi işçileri, Köprübaşı’nda toplanarak sloganlarla basın açıklamasının olacağı alana yürüdü.

Türk Harb İş üyesi işçilerden biri yüzüne taktığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in maskesi ve üzerine giydiği Azrail kostümüyle Bakan Şimşek’in kamu işçisine sunduğu zam teklifine gönderme yaptı.

KAMU İŞÇİSİNİN CENAZE NAMAZI KILINDI

İşçiler, “Eskişehir uyuma İkmal’e sahip çık”, “Şimşek istifa”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “İşçiyi satanı biz de satarız” sloganlarıyla Ulus Anıtı’na yürüdü. Alanda diğer konfederasyonlara bağlı işçilerle bir araya gelen savunma sanayi işçileri, sık sık eylem ve grev çağrısında bulundu. İşçiler alana getirdikleri ve üzerinde ‘iş yükü’, ‘vergi yükü’, ‘Sanatımız diye diye öldü’ yazılı tabut ve kefen giydirilen işçi ile kamu işçisinin cenaze namazını kıldı.





"İŞÇİNİN ARTIK SABRI KALMADI"

İşçinin artık sabrının kalmadığını söyleyen TÜRK İŞ Eskişehir İl Temsilcisi Orhan Demir, “Hepimizin yüreği de kalbi de alanlarda. Direne direne kazanmak için mücadelemizi hep birlikte devam ettireceğiz. Artık yeter diyoruz. Sabrımız taştı. Bu teklif işçiyi, emekçiyi açlığa mahkum etmektir. Alanlardayız, meydanlardayız. Kitlesel olarak sesimizi yükselteceğiz. Fakat görüyoruz ne bizi duyan var ne gören var ne de anlayan var ne de halkın gerçekleriyle yüzleşen var. Geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan toplantıda bizlere kabul edilebilecek bir teklif sunulmadı. Hatta öyle bir teklif ki işçinin gayesi, emeği yok sayılmıştır. Bize reva görülen teklif hayal kırıklığıyla karşılanmıştır” dedi.

"TÜİK'E DEĞİL EVDEKİ BOŞ TENCERELERE BAKIN"

Hükümete seslenen ve “TÜİK’in rakamlarına değil evlerimizdeki boş tencerelere bakın” diyen Demir, “Bu ülke hepimizin. Hepimiz ülkemize, milletimize hizmet ediyoruz. Siz bunu unuttunuz. Biz buna üzüldük. Biz de bunu unutmayacağız. Sizin köleniz değiliz. Hakkımızı teslim edene kadar emek mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zordayız zorda. Pazardan eli boş dönen emekçi TÜİK’in verilerine göre değil cebindeki üç kuruşa bakarak yaşamaya çalışıyor. TÜİK’in rakamlarına değil evlerimizdeki boş tencerelere bakın. Hakkımızı istiyoruz. Kuru vaatler değil toplu sözleşme hakkımızı istiyoruz. Adil bir ücret istiyoruz. Güvenli bir gelecek istiyoruz. Onurlu bir yaşam istiyoruz. Alanlardayız, meydanlardayız. Olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.