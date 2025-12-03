DİSK'ten TÜİK'e 'enflasyon' tepkisi: 'Bunun adı düpedüz hırsızlık'

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu (Enflasyon Araştırma Grubu) ENAG kasım ayı enflasyonunu 2.13, yıllık enflasyonu 56.82 olarak açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ise kasım ayı enflasyonu 0.87, yıllık enflasyon da 31.07 oldu.

Milyonlarca kamu emekçisi, işçi ve emekliyi doğrudan etkileyecek oranların düşük seviyede açıklanması tepkiye yol açtı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, açıklanan enflasyon rakamları üzerine TÜİK'e sert ifadelerle tepki gösterdi.

Atar, X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK yine gerçek enflasyonla ilgisi olmayan, siyasi iktidarın talimatıyla açıkladığı 0.87 lik kasım ayı enflasyon rakamıyla başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca insanımızın hakkını çalarak sermayeye aktarmaktadır. Bunun adı düpedüz hırsızlıktır."