7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) önerisiyle 7 deniz canlısı daha koruma altına alındı. Eylül ayı itibariyle bu türlerin avcılığı, toplanması ve satışı yasaklandı.
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) 017 yılında düzenlediği Kıkırdaklı Balıkların Korunması için Ulusal Eylem Planı Çalıştayı sonrası korunan 12 köpekbalığı türüne giremeyen "Büyük beyaz köpek" balığı yeni kararla koruma altına alındı.
Bunun dışında "Akdeniz mercanı", "Sarı deniz dalı", "Beyaz deniz dalı", "Mor deniz dalı", "Beyaz çalı gorgonu" ve "Deniz kulağı" koruma altına alındı. Bu türler genellikle dekorasyon amacıyla çıkarılarak sergilenmekte veya satılmaktaydı. Böylece korallijen habitatların önemli türleri koruma altına alınmış oldu. Yapılan son çalışmada, taş mercanla birlikte yaşayan 397 omurgasız tür tespit edildiği vurgulandı.
TÜDAV başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Denizlerin korunması ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir deniz ekosistemi bırakılması vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır ancak denizlerimizi bitiriyoruz" dedi.
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