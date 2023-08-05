Akbelen Ormanı'ndan sonra şimdi de Kozak Yaylası'nda doğayı katledecekler

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:19

İzmir Bergama’da çamfıstığıyla ünlü Kozak Yaylası için tehlike çanları çalıyor. Aşağıcuma ve Hacıhamzalar mahallelerinde 35 hektarlık alanda granit ocağı açarak faaliyetini sürdüren maden firması şimdi de kapasite artışını 5 kat artırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na tekrar başvuru yaptı. Başvuru kabul edilirse granit ocağının ÇED alanı 35 hektardan 189 hektara çıkmış olacak. Ocağın kapasitesi ise yıllık 8 bin 100 tondan 297 bin tona çıkacak. Bakanlık, ÇED için kararını 29 Ağustos tarihinde verecek.

Eğer bakanlık granit ocağı kapasite artışına izin verirse hammadde çıkarmak için dinamitle patlatma yapacak. Yöre halkı ve çevreciler, patlatma sonrası tozların bölgede yoğun olacak üç bine yakın çamfıstığı ağacına ve içme sularına zarar vereceği görüşünde olurken, firmanın izin almaması için direneceklerini söyledi. Bölgede altı adet taş ve granit ocağı bulunurken, bölge halkı yıllardır doğanın korunması için hukuki mücadele veriyor.

‘SUYU YOK EDİYOR’

Kozak Yaylası’nın yıllardır granit ocaklarının tehdidi altında olduğunu belirten Bergama Çevre Platformu sözcüsü Erol Engel, “Sadece Aşağıcuma Mahallesi ve Hacıhamzalar mahallelerinde 30 tane granit ocağı var. Bölgenin 16 mahallesinde ise bu rakam 120’yi buluyor. Bu ocaklar, çamfıstıklarını, tarımı, suyu yok ediyor. Dinamitle yapılan patlatma ve kamyonların taşıdığı tozlar hastalıkları da artırdı. Köyler tamamen taşoacakları etkisi altında kaldı. Yıllardır böcek nedeniyle ürün vermeyen çamfıstığı ağaçları bu yıl verim vermeye başladı ama şimdi de ocaklar nedeniyle zarar görecek. Bizler, yerin üstünün yeraltından daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Çevreciler olarak, doğayı korumaya devam edeceğiz” dedi.