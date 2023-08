İstanbul Doğa Savunmaları ve İstanbul Tarım Platformu Bileşenleri Akbelen için eylem yaptı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 21:05

Eylemde Türkiye Ormancılar Derneği adına konuşan Sezai Kaya, "Son 20 yıldır bu ülkenin ormanlarını toprağını suyunu yöresini savunan insanlar var. Kime savunuyor? Devlete savunuyor. Yerel halk ormanına sahip çıkıyor. Akbelen son değil, Akbelen gibi Türkiye'de nice yerler var. Akbelen'e o yüzden sahip çıkmalıyız" dedi. Kaya, pazar günü yapılacak olan Büyük Akbelen buluşmasına çağrı yaparak, "Pazar günü orada İkizköy komitesinin aldığı bir karar üzerine Türkiye'nin her yerinden insanlar oraya akacak. Buradan da çağrı yapıyoruz. Yarın akşam 10'da Kadıköy Belediyesi'nin önünden araçlar kalkacak" ifadelerini kullandı.

"O TOPRAKLAR HALKIN"

İstanbul Tarım Platformu Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran da, "O toprakların gerçek sahibi, orada yaşayan yerel halktır. Tahsis düzeniyle bir başka şirkete, barona devredilemez" dedi. Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun (TÜKODER) ise, "Onlar bir tane ağaç dikmişler mi hayatlarında? Onlar köyde nasıl yaşandığını biliyor mu? İnsanca yaşamak istiyoruz. Onun için yeşilimizi çevremizi koruyoruz. Biz sermaye gibi doların yeşiline tapmıyoruz. Doğanın yeşili bizim. Doların yeşili sizin olsun. Bu ülkenin ağaçlarını doğasını koruyacağız çünkü çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakmak istiyoruz." dedi.

"KIYIM DURDURULMALI"

Konuşmaların ardından doğa ve yaşam savunucuları adına ortak bir basın açıklaması okundu, İstanbul Doğa Savunmaları adına okuyan Bulutcan Okuducu, "Günlerdir süren ve Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding tarafından yapılan orman katliamı devletin kolluk güçlerinin himayesinde gerçekleştirilmiş ve bütün ağaçlar kesilmiş, bu hukuksuzluk sürerken devletin kurumları, ilgili bakanlık ve idareler bu duruma sessiz kalmış, ormanını, toprağını, yaşamını savunan ve tek bir ağacını kestirmemek için ağaçlara sarılan İkizköy halkına, baskı, gözaltı ve şiddetli saldırılar yapılmıştır. Akbelen’de vahşice sürdürülen orman kıyımı acilen durdurulmalı, protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışan Akbelen İkizköy - Hatay Dikmece halkına ve ülkenin her yerinde doğayı ve yaşam alanlarını savunan insanlara yönelik uygulanan baskıya, şiddete ve gözaltılara bir an önce son verilmelidir. Ağaç, orman, doğal ve kültürel varlıklar ve sağlıklı kentler için ranta karşı mücadele veren Gezi tutsakları bir an önce salıverilmelidir" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

"İhbar ediyoruz" diye Okuducu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tüm canlılara sonsuz yaşam kaynağı olan ormanları korumak ve geliştirmek, Anayasal bir zorunluluk iken; kamunun sermaye ile işbirliği içinde, yükselen tüm itirazlara rağmen hızla ormanı yok etmesi, açıkça kamunun görevini kötüye kullanması anlamı taşımaktadır. Bu kararın altına imza atan kamu görevlilerinden, kararı hayata geçirme emrini verenlerden, Limak yetkililerine kadar tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu ülkenin toprağına, suyuna, ormanına, doğasına sahip çıkıyoruz, çıkacağız."