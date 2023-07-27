Akbelen'de direniş: Ölürüm de vermem

Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.07.2023 - 03:00

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Akbelen Ormanları, İÇTAŞ ve Limak’ın ortağı olduğu YK Enerji’nin termik santral sahasını genişletmek için kurban ediliyor. 750 dönümlük asırlık çam ormanında üç gündür ağaçlar katlediliyor. Pazartesi günü başlayan kesimlerle birlikte yurttaşların aktardığına göre alanın dörtte ikisindeki ağaçlar kesildi.

‘TOPRAĞIMA DOKUNMA’

İki yıldır doğa nöbeti tutan İkizköylüler ve çevreciler dün sabah kesime engel olmak için ağaçlara sarıldı. Jandarma ve takviye olarak gelen polis ekipleri, çam ağaçlarına sarılarak direnmeye çalışan çevreciler ve köylüleri kollarından tutup zorla alandan çıkardı. Yaşlı köylüler, “Benim toprağıma dokunmayın. Benim 40 zeytin ağacımı kesmek zorunda mısınız? Ölürüm de toprağımı size yine vermem” diyerek isyan etti. Onlardan biri de günlerdir orman için nöbet tutan 88 yaşındaki Zehra Yıldırım’dı. Doğma, büyüme İkizköylü olan, iki çocuğu ile üç torununu bu topraklarda büyüten ve zeytincilikle geçinen Yıldırım, “Ağaçları kesmesinler diye direniyorum. Bu kesimler son bulana kadar direneceğim” dedi. Çevre mühendisi ve Akbelen direnişçilerinden Deniz Gümüşel ise alanı görüntülemek isterken gözaltına alındı. Ardından serbest bırakıldı.

‘VATAN HAİNİ GİBİ’

Direnişin sembolik isimlerinden İkizköylü Aytaç Yakar da sabah ormandaydı. Çam ağaçlarına sarılarak helalleştiklerini belirten Yakar, “Polis ve jandarma kötü muameleyle bizi alandan çıkarttı. Aynı vatan haini gibi. Yangınlardan ötürü ormana girmek yasak diyorlar ama gözümüzün önüne çamları yıkıyorlar” diye isyan etti. İkizköylülerin en büyük çağrısı ise “Adalet ve devlet nerede?” oldu.

Öğlen saatlerine doğru CHP heyeti bölgeye geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve milletvekilleri kesim yapılan alanı gezdi. Jandarma alana sadece siyasilerin girmesine izin verdi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Bu vahşeti durdurmak için her şeyi yapacağız. Buradaki arkadaşlara desteğin artması gerekiyor” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Akbelen Ormanı’nın tahrip edilmesi durumunda Bodrum’un susuz kalacağını hatırlattı. Aras, “İnsanlık ve doğa düşmanları şu anda hükümdar. Buradaki halk bunlarla mücadele ediyor. Buraya gelene kadar arabamızı sürekli durdurdular. Büyük araçları bu yola bile almıyorlar” diye konuştu.

OTURMA EYLEMİ

Yeşil Sol Parti (YSP) milletvekilleri Perihan Koca ve İbrahim Akın, yurttaşlarla birlikte barikata yürüdü. Barikatta atılan sloganların ardından jandarma, TOMA ve biber gazıyla köylü ve çevrecilere müdahale etti. Ardından YSP milletvekilleri bariyer önünde oturma eylemi başlattı. Vekillerin eylemine yurttaşlar da destek verdi.

Aralarında TEMA Vakfı ve WWF-Türkiye’nin de olduğu 16 sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklama ile katliamdan vazgeçilmesi için çağrı yaptı. Çağrıda, “İklim krizinin en temel nedenlerinden biri olan termik santralların devamlılığı için ormanların yok edilmesine izin verilmemeli” denildi.