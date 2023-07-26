Son dakika... Akbelen'de doğa kıyımına karşı direniş sürüyor: Yurttaşlara TOMA ile müdahale edildi!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:04

Güncelleme: 26.07.2023 - 16:50

Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı’na Limak Holding tarafından açılmak istenen maden sahasına karşı yurttaşlar, bölgedeki büyük ağaç kıyımına karşı direnişlerini sürdürüyor.

Akbelen Ormanı için polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kararlılıklarından vazgeçmeyen yaşam savunucuları öğle saatlerinde bir kez daha kolluk güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.

Direnişe destek olmak için CHP'li milletvekillerinin ardından Yeşil Sol Parti milletvekilleri Perihan Koca ve İbrahim Akın da bölgeye geldi.

Vekiller alanı ziyaret etmek için yurttaşlarla birlikte barikata yürüdü. Barikata karşı atılan sloganların ardından jandarma TOMA ve biber gazıyla Akbelenlilere ve yaşam savunucularına müdahale etti.