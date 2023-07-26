Son dakika... Akbelen'de doğa kıyımına karşı direniş sürüyor: Yurttaşlara TOMA ile müdahale edildi!
Son dakika... Akbelen Ormanı'nda maden sahasını genişletmek için yapılan ağaç kıyımına karşı direnen yurttaşlar bir kez daha sert müdahale ile karşılaştı.
Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı’na Limak Holding tarafından açılmak istenen maden sahasına karşı yurttaşlar, bölgedeki büyük ağaç kıyımına karşı direnişlerini sürdürüyor.
Akbelen Ormanı için polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kararlılıklarından vazgeçmeyen yaşam savunucuları öğle saatlerinde bir kez daha kolluk güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.
Direnişe destek olmak için CHP'li milletvekillerinin ardından Yeşil Sol Parti milletvekilleri Perihan Koca ve İbrahim Akın da bölgeye geldi.
Vekiller alanı ziyaret etmek için yurttaşlarla birlikte barikata yürüdü. Barikata karşı atılan sloganların ardından jandarma TOMA ve biber gazıyla Akbelenlilere ve yaşam savunucularına müdahale etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Artık yeni bir 'tarikatımız' var!
- Oğlu Bronny kalp krizi geçirdi
- 'O kollar kırılacak, yaklaştığı kesin...'
- Sıcak havalarda bu şekilde beslenin!
- THY uçağında intihar! Zorunlu iniş yapıldı
- Ali Erbaş’ın kızı da isyan etti
- Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
- Kılıçdaroğlu, vekillerle bir araya geldi
- Tanju Özcan ihraç edildi!
- Eren Erdem'den 'Halk TV ile anlaşma' açıklaması