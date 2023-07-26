Son Dakika... Akbelen Ormanı'nda jandarma müdahalesi: Gözaltılar var!
Son dakika haberi... Akbelen'de ağaçların kesimine karşı çıkan köylülere ve çevrecilere yönelik yine müdahale gerçekleştirildi. Jandarma kuvvetleri tarafından yapılan müdahaleye Akbelenliler tepki gösterirken, 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı’na Limak Holding tarafından açılmak istenen maden sahasına karşı yurttaşlar, bölgedeki büyük ağaç kıyımına karşı direnişlerini sürdürüyor.
Akbelen Ormanı için polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kararlılıklarından vazgeçmeyen yaşam savunucuları bir kez daha kolluk güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.
4 GÖZALTI
Jandarmanın sıktığı biber gazı yaşam savunucularını olumsuz etkiledi. Sert müdahalenin ardından bazı yurttaşlar fenalaştı. Kesim alanından yurttaşların çıkarılması için yapılan ağır müdahale sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.
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