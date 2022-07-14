AKP 20 yılda ülkedeki birçok doğal güzelliği yok etti

14 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte 20 yılda Türkiye’deki doğal güzellikler ve yeşil alanlar yok oldu. Her fırsatta “millet bahçesi” yaparak ağaç diktiklerini söyleyen AKP iktidarı ülkenin dört bir yanındaki ormanlık alanları talana açarak ağaç katliamlarına ve göllerin doğal yapısının bozulmasına neden oldu. HES’ler nedeniyle dereler kururken denetimsizlik ve rant ise Karadeniz’in nazar boncuğu olan Uzungöl’ü betona boğdu. Küresel iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha da yakıcı bir şekilde hissedildiği bugünlerde iktidarın yeterli önlemleri almaması ülkenin göllerinin, kuş cennetlerinin kurumasına neden olurken Marmara Denizi’nde ise müsilaj felaketini yaşandı. İşte tahribatın en net biçimde görüldüğü yerler...

SALDA’YI KAYBEDİYORUZ

Mars’ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren Salda Gölü her sene ziyaretçi akınına uğruyor. Kapalı bir havza olan göle giren kirlilik ise dışarı çıkamıyor. Öte yandan, göl ve çevresinde 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü bulunmakta. Dokuz farklı endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan bitki türünü barındırıyor. Çevre gönüllüleri tarafından tam koruma istenen Salda Gölü’nde AKP’nin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Birinci derece SİT alanına yapılmak istenen “millet bahçesi” projesiyle Salda Gölü çevresine ait olmayan ağaçlar ve bitkiler dikilerek doğal yapı bozuldu.

Kazdağları’nın yüzde 79’u madene karşı yok olma tehlikesi altında. Kanadalı Alamos Gold şirketi ve alt firması olan Doğu Biga Madencilik tarafından Kirazlı’da başlayan altın arama faaliyetleri ne kadar iptal edilmiş olsa bile büyük bir hasara yol açtı. Türkiye Ormancılar Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışmalar sırasında 350 bin ağaç kesildi. Her ne kadar Kirazlı’da kazanılmış bir savaş olsa bile tehlike Kazdağları için geçmiş değil.

OTOYOL İÇİN KATLİAM

2016 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Köprü ve bağlantı yolları yapılırken 381 bin adet ağaç kesilmek veya nakledilmek zorunda kalındı” dedi. Ancak Kuzey Ormanları Savunması’na göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu yapımı sırasında en az 3.7 milyon ağaç kesildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışması için adım atılsa da hiçbir şey yapılmadı.

HASANKEYF SULAR ALTINDA

Batman Hasankeyf’in tarihi 12 bin yıl öncesine kadar gitmekte. Yıllar boyunca el değiştirmesine karşın korunan Hasankeyf, AKP iktidarına dayanamadı. 1981 yılında doğal koruma alanı ilan edilen bölge, 2020 yılı itibarıyla ömrü 50 yıllık olacağı söylenen Ilısu Barajı’nın sularının altında kaldı.

Trabzon Uzungöl’de yapılaşmayla birlikte bölgenin doğal güzellikleri yok edildi. Çevresi sık sık yapılaşmayla gündeme geliyor. Her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Uzungöl, rant uğruna yapılaşmaya açıldı. Yeşillikle çevrili alan yerini yollara ve binalara bıraktı.

"İKLİM KRİZİ DİKKATE ALINMIYOR"

Yaşanan doğa katliamı ve ormansızlaşmanın heyelan ve sele neden olduğunu hatırlatan Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, “İklim krizi gibi bir gerçek var ancak iktidar tarafından dikkate alınmıyor. Özellikle doğal varlığımız olan ormanları gözden geçirmiyorlar. 2012 yılında ormanlardan sağlanan üretim 9 milyonken, özellikle 2017’den sonra 37 milyona çıktı. Ormanlarımız ve doğamız tehdit altında. Koruma adına söyledikleri her şey sadece lafta kalıyor” dedi. Doğal yaşlı ormanların da yok edildiğini belirten Özkara, “2022 yılından sonra 780 bin hektar ormana izin verildi. Yaşlı ağaçlar kesiliyor onların bir daha gelme ihtimali yok. Bunlar, gözümüz gibi korumamız gereken 500 yaşında ağaçlar” diye konuştu.