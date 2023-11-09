AKP'nin yeni kıyım projesi yolda: Maden işletmek kolaylaşacak

Yayınlanma: 09.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 03:00

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele eden Türkiye aynı zamanda maden tehdidiyle karşı karşıya. Ormansızlaşmanın bedellerinin en yoğun hissedildiği dönemler gelmişken, AKP iktidarı bundan ders almıyor. Benimsenen rant odaklı politikalara bir yenisi daha eklendi. Geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre AKP, maden çalışmalarını “kamu yararı” olarak tanımlamaya hazırlanıyor. Tarım ve orman alanlarında devam eden maden projelerine karşı yaşam savunucuları seslerini çıkarmaya çalışıyor. Ancak bu planlamaların hayata geçmesi durumunda madencilik faaliyeti gerçekleştirmek kolaylaşacak.

(Ahmet Dursun Kahraman)

‘YAPILANLAR AKILCI DEĞİL’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, ülkede büyük bir maden talanı olduğunu söyledi. Toplum ve çevre sağlığının önemsenmediğini dile getiren Kahraman, “Dünyada örneklerinin de olduğu gibi yoksullaşmış ve üretimi tıkanmış ülkeler madene saldırırlar. Şu anda da bu yaşanıyor. Evdeki halıyı satıp günü kurtarmaya çalışıyorlar. Hoyratça ve zararlarını bile bile bunu yapmak akılcı değil” dedi.

Yapılan bütün değişikliklerin sermayenin önünü açmak için olduğunu belirten Kahraman, “Kendi coğrafyamızı bu yüzden tahrip ediyoruz. Orman yangınları, seller ve müsilaj bir sorun değildir. Bunlar neoliberal politikaların ve kapitalizmin yarattığı sonuçlardır. Her ne kadar ‘benimsenen yanlış politikalar’ desek bile bu dosdoğru politikalardır. Sonuçlarını biliyorlar ancak hemen paraya ulaşmak istiyorlar. Bile bile yapılan politikalar sonunda olan bir şeye kaza diyemeyiz. Bu suçtur. Para nerede ise kıymetli olan odur. Hemen para sağlamayan şeylerin onlar için önemi yok” diye konuştu.