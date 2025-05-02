Akyaka Orman Kampı için imza kampanyası

Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:54

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:54

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’ndeki “A Tipi Mesire Alanı” olan Akyaka Orman Kampı’nda doğayı tahrip eden çalışmalara karşı tepkiler sürüyor. Muğla Valiliği’nin ticari kuruluşu olan Muğla Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından, Orman İşletme Müdürlüğü’nden kiralanarak işletilmeye başlanan alanda birçok ağaç kesilerek ve alt bitki örtüsü kaldırılarak beton parke taşlarla kaplanma işlemleri de devam ederken yurttaşlar imza kampanyası başlattı.

Akyaka Kültür Sanat Derneği, Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ve Slowfood Gökova Birliği, “Akyaka Orman Kampı’ndaki yasa dışı faaliyetleri durdurun” başlıklı bir imza kampanyası başlattı. Akyaka Orman Kampı’nın ekosistemini korumak amacıyla dilekçelerin hazırlandığı belirten açıklamada, faaliyetlerin kanunlara ve işletme sözleşmesine aykırı olduğunu ve uygulamaların durdurulması için Muğla 4. İdare Mahkemesi’nde dava açtığı belirtildi.