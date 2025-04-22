Akyaka Orman Kampı’nın kurtulması için dava açıldı
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde bulunan ve Muğla Vakfı İktisadi İşetmesi tarafından işletilen Akyaka Orman Kampı’nda kıyım sürüyor.
Alt bitki örtüsünün iş makineleriyle tahrip edilerek parke taşı döşenen “A Tipi Mesire Alanı” niteliğindeki Akyaka Orman Kampı’ndaki çalışmaların durdurulması için Gökova Ekoloji Meclisi’nin girişimiyle Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği ve 11 yurttaş Muğla Vakfı’nın işletme sözleşmesinin iptal edilmesi için Muğla Orman İşletme Müdürlüğü’ne dava açtı.
Muğla 4. İdare Mahkemesi’nde görülecek davada, özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanı içersinde kalan bölgedeki çalışmaların durdurulmasını talep edildi. Dilekçede Muğla Vakfı’nın sözleşmesinin ve Muğla Vakfı’nın üçüncü kişilerle yaptığı alt işletme sözleşmelerinin iptal edilmesi de talep edildi. Dava süresince, halihazırda verilen zarara ek olarak yapılacak çalışmanın geri döndürülemez kayıplara neden olacağı için yürütmenin derhal durdurulması istendi.
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