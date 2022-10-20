Amasya'da köylünün tarlalarına zorla el konuldu, kolluk ve yurttaş karşı karşıya geldi

20 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde, hukuki sürecin devam etmesine karşın, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılacağı gerekçesiyle yaklaşık 300 polis ve jandarma eşliğinde çalışma başlatıldı. Çalışmalara tepki gösteren Çambükü Köyü kadınları tarlalarına sahip çıkmak için direnişe başladı.

Ekili tarlalarına ve emeklerine sahip çıkmak için direnen Çambükülü kadınlara karşı polis ve jandarma orantısız güç kullandı, kadınlar yerlerde sürüklendi. Tarlalarının yok olduğunu gören bazı kadınlar gözyaşlarına engel olamadı. Amasya Çevre Platform sözcüsü ve Çambükü Köyü Avukatı Selim Saray, “Bu yaşananlar zulümdür, hukuksal süreç bitmemişken haksızdır, hukuksuzdur. Amasya valisinin talimatıyla seçim öncesi çalışmasıdır, başka bir şey değildir” diye tepki gösterdi.

“Çocuklarımızın geleceğini çalıyorsunuz. Biz terörist miyiz, topraklarımızı niçin zorla alıyorsunuz?” diye seslenen Çambükü köyü sakini kadınlar, “Köyümüzde dayak yiyen kalmadı, biz bu devletin halkı değil miyiz? Bu topraklar bizim ekmeğimiz, ekmeğimizi zorla elimizden alıyorlar. Bir avuç toprağımız var onu da elimizden alıyorlar. Biz sanayiye karşı değiliz, başka yere yapılsın. Devlet vatandaşına böyle zulüm yapar mı? Köyde kırk kişiyiz yüzlerce polisle, jandarmayla geliyorlar” diye konuştu.