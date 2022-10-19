Amasya'da toprağını savunmak isteyen yurttaşlara jandarma ve polisten sert müdahale

19 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Arazilerine organize sanayi bölgesi yapılmasına karşı çıkan Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükül köylüleri jandarma ve polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Köylüler, OSB’nin köylerinin arazisinin yüzde 80’ini kapsadığı ve bu durumun köylerini yok edeceğini söyleyerek bölgeye iş makinelerinin girmesine engel olmak istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve polis gönderildi. Yaklaşık 20 köylü gözaltına alınarak iş makineleri bölgede çalışmaya başladı. Köy muhtarı İlyas Celep ters kelepçe takılarak gözaltına alınırken jandarma ve polisin sert müdahalesiyle yaralananlar oldu.

"SUÇUMUZ TOPRAĞI SAVUNMAK MI?"

Köy halkından Hasan Dönmez müdahaleden etkilenerek Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhtar İlyas Celep, “Biz organize sanayi yapılmasına karşı değiliz, yapılmak istenen yere karşıyız. Yeşilırmak havzasının bulunduğu 80 haneli 250 nüfuslu köyümüzde Taşova’nın büyük ve küçükbaş hayvancılığı yapılıyor. Hayvancılık yapma hakkımız elimizden alınırsa biz ne yaparız?” dedi. Özgür Dönmez adlı köy sakini de “Köyümüzün dört katı sayıda jandarma ve polisle, dozerlerle köyümüze girdiler. Bizler terörist miyiz, bu zulüm niye? Suçumuz topraklarımızı savunmak mı?” diye tepki gösterdi.

Amasya Baro Başkanı Avukat Melih Derindere ise şunları kaydetti: “Jandarma ve polis burada aşırı güç kullandı. Köy adeta abluka altında ve henüz yargı süreci devam ederken böyle bir operasyon niçin yapılıyor?”