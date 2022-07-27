Antalya'daki Hazine arazilerinin otel yatırımına dönüştürülmesine tepki
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya'daki arazilerin otel yapımına açılmasına eleştirerek “640 km sahili olan Antalya’da neredeyse her 300 metreye bir otel düşüyor" dedi.
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru ile Antalya sınırlarındaki Hazine arazilerinin otel yatırımına dönüştürülecek olmasını eleştirdi. Söz konusu kararla günübirlik tesisler ve personel lojmanları hariç Antalya’ya 6 bin 650 yatak kapasiteli 10 yeni tesisin önünün açıldığını belirten Yavuz, “640 km sahili olan Antalya’da neredeyse her 300 metreye bir otel düşüyor. Türkiye’de 18 bin 142 tesiste 2 milyon 6 bin 151 yatak kapasitesi mevcut. Önemli olan sadece tesis sayısını artırmak değil, bu tesisleri yaz ve kış doldurabilmek” dedi.
Yavuz, “Belki daha kredisi bile ödenmemiş o şaşaalı yatırımlar birdenbire işe yaramaz beton yığınlarına dönüştüler. Turistin gelmediği pandemi gibi kriz dönemlerinde bölge büyük bir otel mezarlığından farksızdı” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilana çıkardığı yeni 51 yer tahsisi ile 24 bin yatak üç golf sahası ile personel binaları ve günübirlik tesisler yapılacak. Alanya ve Belek’tekilerin tahsisler orman arazisi içinde olması dikkat çekiyor.
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