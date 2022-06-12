Antik liman yok edildi, arkeolojik sit ve doğal sit olma özelliğini kaybetti

12 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti yakınında antik liman bölgesinde başlatılan kaya ıslahı çalışmalarının doğaya zarar verdiği mahkeme tarafından da onaylandı. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin dava açma gerekçesini haklı bularak ıslah çalışması projesinin iptali yönünde karar verdi.

Assos Antik Liman’a inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ve taş parçaları depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başladı. Antik kent yolu ve etrafındaki otel ve restoranlar 500 gün boyunca kapatıldı ve bölge afet bölgesi ilan edildi. Çanakkale Valiliği, kaya ıslah çalışmaları kapsamında, tehlike oluşturan kayaların parçalanarak bulunduğu yerden kaldırılacağını, yamaç kısmına çelik ağ serileceğini belirtti.

‘BİLİM HEYETİ KURULMALI’

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, çalışmaların tahribat ve yıkıma neden olduğuna dikkat çekerek Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun verdiği olumlu raporun iptali için Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı’na Eylül 2021’de suç duyurusunda bulundu. Çevrecilerin şikâyetini inceleyen Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, ıslah çalışması projesinin iptaline karar verdi.

Aralık 2020’de, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için açılan davayı kazandıklarını söyleyen Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal, “Assos Antik Liman davasını kazandık, ancak geç gelen adalet Assos Antik Liman’ın katledilemesini engelleyemedi. Assos Antik Limanı’nda arkeolojik ve doğal sit alanında dozer, kepçe kamyon gibi ağır iş makinelarinin verdiği tahribatı anlattık. Bu karardan dolayı oldukça sevinçliyiz. Ancak adalet geç tecelli etmiştir. Assos Antik Liman mevkisinde, ne yazık ki tüm çabalarımıza, resmi başvurularımıza, suç duyurularımıza, dava açıp yürütmeyi durdurma kararı almamıza rağmen büyük bir doğa ve tarih katliamı yaşanmış, Assos falezleri yok edilmiştir, bir doğal peyzaj yok edilmiştir. Assos artık eski Assos değildir ve olmayacaktır. Bölgeye arkeolojik sit yanı sıra ‘doğal sit alanı’ olma özelliği kazandıran tüm değerler yok edilmiştir” diye konuştu. Ünal ayrıca zararların tespiti ve acilen yapılacakların belirlenmesi için uzmanlardan oluşan bilim heyetinin kurulması gerektiğini söyledi.