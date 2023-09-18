Araştırma sonuçları ortaya koydu: Bölgesel su krizleri kapıda
Tüm dünyayı etkilemekte olan iklim krizi Türkiye için de büyük bir sorun teşkil ediyor. Konuyla ilgili yapılan anket çalışmaları sonucunda Türkiye’de nüfusun büyük bir çoğunluğunun iklim krizini dikkate aldığı ortaya çıktı.
Türkiye’de su tüketim alışkanlıklarını araştıran Adgager tarafından yapılan araştırmada, özellikle 45-55 yaş grubundaki katılımcıların su krizi konusunda daha kaygılı olduğu görülürken katılımcıların yüzde 67.1’inin Türkiye’deki baraj doluluk oranlarını yakından izlediği öğrenildi. Ankete göre beş kişiden üçü, iklim değişikliğinden korktuğunu ve bu konuda kişisel önlemler aldığını söylüyor.
Öte yandan Türkiye’de bu yıl 27.1 derece ölçülen ağustos ayı ortalama sıcaklığı, 2010’dan sonra son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.
TARIMSAL KURAKLIK
Yurttaşların iklim krizinden korkmasına ilişkin konuşan Su Politikaları Derneği Başkanı ve Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız, “Ağustos ayında son 53 yılın sıcaklık rekoruna yaklaşıldı. Son yıllarda art arda gelen meteorolojik kuraklıklar bazı bölgelerimizde hidrolojik kuraklığa dönüşerek baraj gölü, doğal göl ve akarsulardaki su miktarlarını düşürdü. Yaşadığımız bu kuraklıklar önümüzdeki yıllarda art arda iki üç yıl da devam edebilir. Bu da bazı bölgelerimizde su krizi ve şiddetli tarımsal kuraklığa neden olabilir” dedi.
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