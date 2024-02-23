Artvin için tehlike çanları: Çevreciler ve yöre halkı, sermayenin yeni hedefi Hod Vadisi'ndeki projeye karşı ayakta

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:02

TEMA Vakfı’nın verilerine göre yüzde 71’i maden ruhsatlı olan Artvin, yıllardır sermayenin kuşatması altında. “Sömürge madenciliğinin” son hedefi ise Hod Vadisi... Artmin Madencilik, Merkez’e bağlı Yukarımaden ve Aşağımaden köylerini kapsayan içinde altın rezervlerinin de bulunduğu kompleks madeni işletmek için Kasım 2021’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı.

ŞIRKET TANIDIK ÇIKTI

Türkiye merkezli Artmin Madencilik’in ortakları arasında ise Erzincan İliç’te dokuz işçinin siyanürlü toprak altında kaldığı madeni işleten çok uluslu SSR Mining bulunuyor.

SSR Mining, Hod Vadisi’nde maden arayacak olan şirketin yüzde 40 hissesine sahip. Ayrıca şirketin yüzde 30’u da Çalık Holding’e ait Lidya Madencilik’teydi. Ancak projeye Kasım 2021’de verilen onayın ardından Çalık, hissesinin çoğunluğunu SSR Mining’e devretti. SSR Mining’in hisseyi alabilmek için Çalık’a 270 milyon dolar verdiği gündeme gelmişti.

495 FUTBOL SAHASI

Çalışmalara başlayan şirket, projeyle Çoruh’u besleyen kolları da içerisinde barındıran Hod Vadisi’nde maden işletecek. Bölgede 3 bin 500 hektarı kapsayan maden ruhsatı bulunan şirket 1 milyar 500 milyon TL değerindeki projeyle ilk etapta 352 hektarlık alanda çalışma yapacak. Bu da 495 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor.

İLİÇ GİBİ BİR KIYIM

Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre yıllık üretim 1 milyon ton. Ayrıca alana madenden çıkarılacak cevherlerin işlenmesi için içerisinde kimyasalların da kullanıldığı cevher zenginleştirme havuzu da kurulacak. Maden çalışmalarıyla birlikte doğal yaşam tehlikeye girecek.

Proje kapsamında bölgede dinamit da patlatılacak. Yaşam savunucuları, projenin İliç benzeri bir kıyıma yol açacağına dikkat çekti.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, Hod Vadisi’nin içerisinde temiz su kaynaklarının olduğunu söyledi. Projeyle birlikte kuşların göç yolunun etkileneceğini belirten Karahan, “Burası 100 yıllardır her dönem üç ürün alınabilen bir vadi. İçerisinden dere geçiyor. Kapsadığı köyler, zeytinden tutun neredeyse her şeyin yetiştiği alanlara sahip. Üretken bir köy yok edilmek isteniyor. Köyün okulunda öğrenci yok, şirket yerleşti” dedi. Karahan, “Yaşanacak bir kaza hepimizi mahvedecek. Mücadelemize devam ederek şirketi durduracağız” diye konuştu.