Artvin’de heyelan nedeniyle kapanan kara yolu temizlendi

Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kayaların isabet ettiği TIR'ın yükü boşaltılarak karayolu temizlendi.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:41
Artvin’de heyelan nedeniyle kapanan kara yolu temizlendi
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Artvin-Ardahan karayolunun 36’ncı kilometresinde Bağlıca mevkisinde dün meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları bir TIR'a isabet ederek büyük hasara neden olmuştu.

Aynı zamanda heyelan nedeniyle karayolu trafiği kapatılmış, daha sonra tek şerit olarak ulaşıma açılmıştı.

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Gün boyu devam eden çalışmada karayolu temizlenerek heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen TIR'ın yükünün taşınması için çalışma başlatıldı.

Vinç yardımıyla taşıma işleminin ardından TIR, karayolundan çekici yardımıyla kaldırılacak.


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