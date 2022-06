Assos'ta Felsefe buluşması 22. yılında: Bu kez 'John Locke' konuşulacak

17 Haziran 2022 Cuma, 12:42

Düzenli olarak 22 yıldır gerçekleşen ve gelenekselleşen Assos’ta Felsefe adlı etkinliğin bu yılki uluslararası sempozyum toplantısı 4-7 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine, yurt dışından ve yurt içinden öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılacak. Sempozyum her yıl şubat ayında ulusal, temmuz ayında uluslararası boyutta gerçekleşiyor.

BU YILIN 'KONUĞU': JOHN LOCKE

Bu yılki sempozyumda 17. yüzyılda yaşayan İngiliz filozof John Locke ele alınacak, Locke’un bilgi felsefesi, zihin felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi ve din felsefesi alanındaki düşünceleri ve kuramları irdelenecek.

Sempozyum etkinliğini 22 yıldır düzenleyen Prof. Dr. Örsan K. Öymen bu yılki etkinlik hakkında şu açıklamaları yaptı:

“John Locke felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisidir. Özellikle epistemoloji, zihin felsefesi ve siyaset felsefesi alanlarındaki tezleri düşünsel bir devrime yol açmıştır. Locke, insanın zihnine işlenmiş doğuştan düşüncelerin var olmadığını, tüm düşüncelerin, kavramların, ideaların deneyim yoluyla edinildiğini savunuyordu. Bu Locke’un “Tabula Rasa” kuramı olarak da bilinir.

Siyaset felsefesi alanında da Locke, mutlak monarşinin yerine güçler ayrılığını, teokrasinin yerine laikliği, feodalizmin yerine, üretim sürecinde emek harcayan herkesin mülkiyet hakkına sahip olmasını, mülkiyetin herkes için doğal bir hak olduğunu savunan ilk filozof idi. Locke bu çerçevede 18. yüzyıl aydınlanma filozoflarını öncelemiştir ve 1776 Amerikan devriminin, 1789 Fransız devriminin kuramsal alt yapısını oluşturan filozoflardan birisidir. Locke’un düşünceleri, Türkiye’nin günümüzde yaşadığı sorunlara da ışık tutacak niteliktedir.”

TOPLANTI HERKESE AÇIK

Sempozyuma Prof. Dr. Samuel Rickless (University of California), Prof. Dr. Antonia LoLordo (University of Virginia), Prof. Dr. Douglas Casson (St. Olaf College), Doç. Dr. Shelley Weinberg (University of Illinois), Prof. Dr. Halil Turan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Larry Udell (West Chester University), Yard. Doç. Dr. Daniel Layman (Davidson College), Yard. Doç. Dr. Patrick Connolly (Lehigh University), Yard. Doç. Dr. Nathan Rockwood (Brigham Young University) konuşmacı olarak katılacak.

Toplantı ücretsiz ve herkese açık.

Ayrıntılı bilgi ve çevrim içi kayıt için: www.philosophyinassos.org