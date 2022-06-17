Assos'ta Felsefe buluşması 22. yılında: Bu kez 'John Locke' konuşulacak
Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen 'Assos’ta Felsefe' sempozyumu, bu yıl da meraklıları ile buluşacak. 4-7 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan sempozyumda, bu yıl İngiliz filozof John Locke ele alınacak.
Düzenli olarak 22 yıldır gerçekleşen ve gelenekselleşen Assos’ta Felsefe adlı etkinliğin bu yılki uluslararası sempozyum toplantısı 4-7 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine, yurt dışından ve yurt içinden öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılacak. Sempozyum her yıl şubat ayında ulusal, temmuz ayında uluslararası boyutta gerçekleşiyor.
BU YILIN 'KONUĞU': JOHN LOCKE
Bu yılki sempozyumda 17. yüzyılda yaşayan İngiliz filozof John Locke ele alınacak, Locke’un bilgi felsefesi, zihin felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi ve din felsefesi alanındaki düşünceleri ve kuramları irdelenecek.
Sempozyum etkinliğini 22 yıldır düzenleyen Prof. Dr. Örsan K. Öymen bu yılki etkinlik hakkında şu açıklamaları yaptı:
“John Locke felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisidir. Özellikle epistemoloji, zihin felsefesi ve siyaset felsefesi alanlarındaki tezleri düşünsel bir devrime yol açmıştır. Locke, insanın zihnine işlenmiş doğuştan düşüncelerin var olmadığını, tüm düşüncelerin, kavramların, ideaların deneyim yoluyla edinildiğini savunuyordu. Bu Locke’un “Tabula Rasa” kuramı olarak da bilinir.
Siyaset felsefesi alanında da Locke, mutlak monarşinin yerine güçler ayrılığını, teokrasinin yerine laikliği, feodalizmin yerine, üretim sürecinde emek harcayan herkesin mülkiyet hakkına sahip olmasını, mülkiyetin herkes için doğal bir hak olduğunu savunan ilk filozof idi. Locke bu çerçevede 18. yüzyıl aydınlanma filozoflarını öncelemiştir ve 1776 Amerikan devriminin, 1789 Fransız devriminin kuramsal alt yapısını oluşturan filozoflardan birisidir. Locke’un düşünceleri, Türkiye’nin günümüzde yaşadığı sorunlara da ışık tutacak niteliktedir.”
TOPLANTI HERKESE AÇIK
Sempozyuma Prof. Dr. Samuel Rickless (University of California), Prof. Dr. Antonia LoLordo (University of Virginia), Prof. Dr. Douglas Casson (St. Olaf College), Doç. Dr. Shelley Weinberg (University of Illinois), Prof. Dr. Halil Turan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Larry Udell (West Chester University), Yard. Doç. Dr. Daniel Layman (Davidson College), Yard. Doç. Dr. Patrick Connolly (Lehigh University), Yard. Doç. Dr. Nathan Rockwood (Brigham Young University) konuşmacı olarak katılacak.
Toplantı ücretsiz ve herkese açık.
Ayrıntılı bilgi ve çevrim içi kayıt için: www.philosophyinassos.org
Video Haberler
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı