Asya Madencilik, Samsun Bafra'da maden kalker ocağı açacak

08 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Asya Madencilik, Samsun Bafra’da kalker ocağı ve kırma tesisi yapmak için harekete geçti. Ormanlık ve marjinal tarım arazisi olarak bilinen tarım arazilerine etki edecek 9 milyon 541 bin 719 TL’lik proje, 111 futbol sahası büyüklüğünde alanı kaplayacak.

Projenin 2 kilometre güneyinden Kızılırmak Nehri geçiyor. Alana en yakın yerleşim yeri ise kuş uçusu 300 metre mesafede.

Ayrıca soyu ciddi ölçüde tükenme tehlikesi altında olan türlerden Mısır akbabası ve üveik de bu bölgede yaşıyor. Yakın gelecekte soyu tehdit altına girebilecek kara akbaba, ala Doğan, kızkuşu ve Van Gölü martısı da yine bu bölgede yaşamını sürdürüyor.