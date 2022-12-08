Asya Madencilik, Samsun Bafra'da maden kalker ocağı açacak
Tarım arazilerine zarar vermesi öngörülen proje, 111 futbol sahası büyüklüğünde olacak.
Asya Madencilik, Samsun Bafra’da kalker ocağı ve kırma tesisi yapmak için harekete geçti. Ormanlık ve marjinal tarım arazisi olarak bilinen tarım arazilerine etki edecek 9 milyon 541 bin 719 TL’lik proje, 111 futbol sahası büyüklüğünde alanı kaplayacak.
Projenin 2 kilometre güneyinden Kızılırmak Nehri geçiyor. Alana en yakın yerleşim yeri ise kuş uçusu 300 metre mesafede.
Ayrıca soyu ciddi ölçüde tükenme tehlikesi altında olan türlerden Mısır akbabası ve üveik de bu bölgede yaşıyor. Yakın gelecekte soyu tehdit altına girebilecek kara akbaba, ala Doğan, kızkuşu ve Van Gölü martısı da yine bu bölgede yaşamını sürdürüyor.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
- Otobüsle gelip TIR ve kamyonlarla götürüyorlar