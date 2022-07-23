Avrupa’daki aşırı sıcaklar binlerce kişinin ölümüne neden oldu

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınma tüm Dünya’yı etkisi altına aldı. Özellikle son senelerde Avrupa’da yaşanan sıcaklıklar birçok insanın ölümüne sebep oldu. En sıcak günleri geçiren İspanya’da bu yaz en az 678, Portekiz’de ise bin 65 kişi yaşamı yitirdi.

Amerika’da sessiz afet olarak adlandırılan sıcak hava dalgaların bugün Türkiye’ye de gelmesi öngörülüyor. Uzmanlar, sıcaklıkların 2-3 derece artacağını belirtirken. bu durumun yanlış kent politikalarının ve iklim krizinin bir araya gelmesiyle birlikte ciddi etki yaratabileceğinin altını çiziyor.

‘CİDDİYE ALINMIYOR’

Türkiye’nin 3 dereceye kadar ısınacağını ancak betonlaşmayla birlikte bunun daha fazla hissedileceğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Marmara ve Karadeniz bölgesi serin tarafta kalacak. Ancak, Akdeniz ve Ege Bölgesi ısınacak. Ülkemizde sıcak hava dalgası ciddiye alınmıyor. Hiçbir kurumun bu konuda yapacağı bir görevi veya sorumluluğu yok” dedi.

Özellikle Amerika’da sıcak hava dalgasının sessiz afet olarak bilindiğini belirten Kadıoğlu, “Sıcak hava dalgası uyarısı verildiği zaman belediyeler fakir, hasta ve apartmanların üst katlarında olanlara genellikle soğutma yardımı yapar. Kliması olmayanlara klima, olup da kullanamayanların ise elektrik faturasına yardım eder. Türkiye’de ise sıcakta yanana Allah bakar! Kışın soğuk havalarda ısıtma yardımı yapılıyor ama yazın bunun karşıtı olan soğutma yardımını kimse yapmaz” diye konuştu.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sıcaktan ölümler olduğunu ancak kayıtlara geçmediğini söyleyen Kadıoğlu, “Türkiye’deki hastanelerde ‘sıcak hava dalgasından öldü’ gibi bir neden kayıtlara düşmez. Bu yüzden de Türkiye’de kaç kişinin öldüğüne dair bir istatistik bulunmuyor. Avrupa ve Amerika’da ise bu kayıtlar tutulur” ifadelerini kullandı.