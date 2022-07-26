Aydın'da 500 yıllık ağaçların bulunduğu alana ‘JES’ girişimine yurttaşlardan tepki

26 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Jeotermal Enerji Santralları’nın (JES) yoğun olarak yer aldığı bölgelerden biri olan Aydın’da, bu kez 400-500 yıllık zeytin ağaçlarının olduğu Köşk ilçesinde JES yapılmak için girişimde bulunması köylülerin tepkisine yol açtı.

Firmanın girişim sonrası, ÇED gerekli değildir ve acele kamulaştırma kararlarına karşı dava açan köylüler, dava süreci sonuçlanmadan firmanın alana iş makinelerini sokmasına izin vermedi. Aralarında çocuklarında bulunduğu 100’e yakın köylü, “Zeytin ağaçlarını, toprağımızı, suyumuzu ve doğamızın katledilmesine izin vermeyiz. Gece gündüz nöbet tutarak direneceğiz” dedi. Firma, zeytin ağaçların iki kilometre yakınındaki bölgeye JES kurmak istedi. Bölge halkı doğanın zarar göreceğini ve tesisin zeytin yasasına aykırı olduğunu tespit ederek dava açtı. Ancak dava süreci devam ederken firma çalışanları alana iş makinelerini getirerek tesisi kurmak istedi. Kanuna aykırı bir şekilde jeotermal enerji tesisi yapılmak isteniyor. Tabi yapmak isteyen kişiler veya firma yandaşsa kanunlar bir şekilde deliniyor. Zeytincilik kanunu hiçe sayılarak ÇED gerekli değildir raporu verilerek kanun delinmektedir, ayrıca acele kamulaştırma yapılarak zorla milletin malı gasp edilmektedir” denildi.

JES yapılmasına izin vermeyeceklerini belirten köylüler, “Ağaçlar, orman ve doğamız için direneceğiz” diyerek devletin ilgili kurumlarını da yasaları uygulamak için göreve çağırdı.