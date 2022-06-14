Aydos’ta yargı hiçe sayılıyor, rant hırsı ormanı yok ediyor

14 Haziran 2022 Salı, 04:00

Çevre Bakanlığı ve AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin birinci derece sit alanı olan Aydos Ormanı’na millet bahçesi projesine yurttaşların tepkisi sürüyor.

Proje kapsamında doğa katlimı yapan iş makineleri her gün bölgede yaşayan yurttaşlar ve Aydos Ormanı Savunması tarafından “geçici” olarak durduruluyor. Geçen günlerde, yurttaşlar tarafından toplanan imzalar İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmiş, projenin yürütmesinin durdurulması için de dava açılmıştı. Bölgede yaşayanlara yanlış bilgiler aktarıldığını dile getiren Aydos Ormanı Savunması’dan Gönül Gümüşoğlu Özer, “Yanlış bilgiler verdikleri için bölgede yaşayan yurttaşların çoğu şu an ormana giren insanların tehlike yarattığını düşünüyor. Onlara, ‘Millet bahçesi yaptıktan sonra buranın temizleneceğini’ söylüyorlar” dedi. Ormanın hemen altına kreş açılacağını dile getiren Özer, “Bugün kreş, yarın okul ondan sonra okulun eklentileri derken ciddi bir alanı alacaklar. Doğal kalan ormanı yok ediyorlar. Doğa ve canlı yaşamı yok olacak” diye konuştu.

"HER ŞEY PARA MI?"

Yok edilen doğayla birlikte hayvanların da mahalleye girdiğini söyleyen Özer, “Burada bir sürü ağaç, fidan ve bitki örtüsü var. Yok ettikleri kısımda yaşayan yılanlar, kirpiler ve kaplumbağalar mahallelere gelmeye başladı. Doğasını yok ettikleri için kendilerine yeni yer arayan hayvanlar bunlar” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların dün de devam ettiğini dile getiren Özer, “Yürütmeyi durdurma davası hâlâ devam ediyor. Her gün gidip müdahale ediyoruz çünkü tahribat ne kadar az olursa, doğa o kadar az zarar görmüş olur. Her şey para mı? Doğayı yok eden bu zihniyeti anlamak mümkün değil” diye konuştu.