Ve düğmeye basıldı: Kanal İstanbul için harekete geçtiler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in 1, 2 ve 3’üncü etaplarına ait tapulara ilişkin imar uygulamasını onayladı. Arnavutköy ve Başakşehir’i kapsayan etaplara ilişkin tapular, itiraz için askıya çıkarıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nın 1, 2 ve 3'üncü etaplarının planlama sürecinin tamamlanmasının ardından, İmar Kanunu'nun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını 10 Ocak 2022 tarihinde onayladı.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, net arsa tapularının belirlendiği 18. Madde uygulamasına ilişkin kadastro cetveli, itirazlar için 17 Ocak itibarıyla askıya çıkarıldı. Kadastro cetveli bir ay süreyle askıda kalacak.
2 İLÇE 15 MAHALLE
Tapusu çıkan alanlar, Yenişehir'de en çok yapılaşmanın yer aldığı 2 ilçe ve 15 mahalleyi kapsıyor. Tapusu çıkan mahalleler Arnavutköy'ün Çilingir, Tayakakadın, Hacımaşlı, Haraççı, Sazlıbosna, Dursunköy, Yeniköy, Baklalı, Hadımköy , Boyalık, Yassıören, Taşoluk mahalleleri ile Başakşehir ilçesinin Kayabaşı, Şamlar, Şahintepe mahalleleri oldu.
CHP’Lİ ATAMAN: YAPAMAYACAKSINIZ
İBB ve Bakırköy CHP Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
* İnşaatların başlaması için tarladan arsaya dönüşü yapan imar kanunu 18 uygulaması askıya çıktı. 5 üst düzey bürokratın pasif göreve alındığı "Kanal İstanbul Yenişehir 18. madde uygulaması askıya çıktı.
* Eylül ayında seçime hazırlanan AKP’nin inşaatı canlandırma hamlesinin bir tezahürü olduğunu görüyoruz. Kanal İstanbul ihalesinde bir gelişme yok ama kanal manzaralı projeler başlayacak.
* Biz başından beri bunun bir imar rant projesi olduğunu söylemiştik. Kanal bahane inşaat şahane! Rant imar beton aşkınızın karşısında CHP örgütü ve halk var.
* Kanalı yapamadığınız gibi yeni şehri de yapamayacaksınız. Yaptırmayacağız demiyoruz, yapamayacaksınız diyoruz.
TATARCIK MAHALLESİ'NİN TAPULARI DA ONAYLANMIŞTI
Kanal İstanbul güzergahında bulunan Başakşehir Tatarcık Mahallesi'ni de kapsayan Özel Proje Alanı'nın tapu ve ruhsat süreci de 4 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmış ve askıya çıkarılmıştı.
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