İBB Meclisi'nde 'Kanal İstanbul' tartışması

14 Ocak 2022 Cuma, 07:31

İBB Meclisi'nin ocak ayı toplantısının son oturumu, Meclis 2. Başkavekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Kanal İstanbul projesi ile ilgili yapılan genel görüşmede, Cumhur İttifakı’ndan 11, Millet İttifakı’ndan da 12 meclis üyesi projeye ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Toplantıda konuşan meclis üyelerinden bazılarının görüşleri şöyle:

"ÇILGIN MÜTEAHHİTLİK PROJESİ"

İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İBRAHİM ÖZKAN: “İstanbullunun çılgın müteahhitlik projelerine değil, sağlıklı yaşam projelerine ihtiyacı var. İstanbul’un da sağlıklı bir yaşam ve refahı artırmak için antropojenik kirletici faaliyetleri artırmak yerine iyileştirici projelere ihtiyacı var. Kanal İstanbul projesi, bölgedeki biyoçeşitliliği de tehdit etmektedir. Biyoçeşitliliği azaltacak, yeni zararlıları ve istilacı türleri tetikleyerek şehirdeki insan sağlığı ve refahı üzerinde art arda olumsuz etkilere yol açacaktır. Ancak vatanını, milletini sevmeyen, halkının yarınlarını düşünmeyenlerin yapacağı tarzda bir proje yani bu, yerli ve milliliğiniz lafta değilse derhal vazgeçer, derhal iptal edersiniz. Hem de derhal. Bakın, Kanal İstanbul denilen çılgın müteahhitlik projesi, İstanbul’un rant uğruna sürüklendiği kitlesel ormansızlaşmayı daha da artıracak. Kanal İstanbul ile son 50 yılda 27 bin hektar kadar azalan İstanbul ormanları daha da azalacak. Projenin yer alması planlanan kuzey ormanları, Dünya çapında önemli 200 ekolojik bölgeden, Avrupa’da ise acil korunması gereken 100 ormandan biri olarak kabul ediliyor. Bu proje de AK Parti, diğer akla zarar projeleriyle birlikte çok yakında karanlığa gömülecektir. İktidar, bir an önce bu konulara kafa yormayı bırakıp, mevcut kaynaklarını ve enerjisini ekonomi gibi, deprem gibi, pandemi gibi çok daha acil sorunlara ayırmalı, bu sorunları daha da körükleyecek gereksiz konuları da acilen rafa kaldırmalıdır”

"FAYDALI GÖRÜYORUZ"

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ VE SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN YILMAZ: “Uzunca bir süreden bu yana teknik altyapı üzerinde çalışmalar yapılan ve içerisinde AR-GE çalışmalarının, üniversitelerin, teknoparkın, insanların vakit geçireceği millet bahçelerinin, millet kıraathanelerinin, kütüphanelerin ve yatay şehircilik anlayışıyla zemin artı üç, dördü geçmeyen mevcut yerlerde finans şirketlerinin olduğu, üretim merkezlerinin olduğu bir şehircilik anlayışıyla hazırlanan Kanal İstanbul projesini, İstanbul için gerekli görüyoruz, faydalı görüyoruz ve destekliyoruz”

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ VE ESENLER BELEDİYE BAŞKANI TEVFİK GÖKSU: “Türkiye'nin merkezi sosyolojik olarak İstanbul. Türkiye'nin ekonomisinin en önemli kaynağı, en önemli üreten gücü, en önemli merkezi İstanbul. ‘Ben İstanbul'a öyle bir proje yapmalıyım ki bu aynı zamanda ülkemin projesi, aynı zamanda devletimin projesi, aynı zamanda milletimin projesi, aynı zamanda da 21. yüzyıla, çağın ruhuna, zamanın ruhuna hitap eden, Z kuşağına, Y kuşağına geleceğini inşa eden bir proje yapmalıyım’ dedi. Ve bu tarihi projeyi bütün dünyaya açıkladı. Bütün dünyaya açıkladıktan sonra her zaman olduğu gibi ‘istemezükler’ çıktı. Karşıyız diye çıkanlar oldu. Hatta öyle bir karşı çıkış oldu ki artık bu karşı çıkışlar birilerinin patolojik kanalı haline geldi. Ve öyle bir şey oldu ki mesela soruyorsunuz; ‘Çevreyle, iklim değişikliğiyle ilgili projeniz nedir?’ ‘Kanal İstanbul’a karşıyım’ diyor. ‘Depremle ilgili projeniz nedir?’ ‘Kanal İstanbul'a karşıyım’ diyor. ‘Ya yüz bin konut söz verdiniz. Nerede?’ ‘Kanal İstanbul'a karşıyım’ diyor. Patolojik kanal haline geldi”

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ: “Mühendislik hizmeti almamış¸, ÇED raporu basta olmak üzere bilimsel niteliklere uymayan, vatandaşın öncelikleri arasında yer almayan, meslek odaları ve bilim insanlarının bütün itirazlarına rağmen tasarım projesinde bu denli ısrar etmenin ve inatlaşmanın sebebi ne ola ki? Kim bu ısrarcılar? Son sözü her zaman doğa söylemiştir. Kanal İstanbul ısrarcılarını buradan uyarıyorum. I·lla bir kanal ısrarı olacaksa gelin çocuklarımızın, gençlerimizin, torunlarımızın yarınlarını güvence altına alan, halkımızın rahat nefes almasını sağlayacak bir Yas¸am Kanalı kuralım”

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ: “Belki de yaşanacak en büyük çevresel ekonomik maliyet unsurlarından biri olarak Sazlıdere Barajı devre dışı kalacak. Değerli arkadaşlarım, Kanal İstanbul inşa edildikten sonra ortaya çıkacak yeni durumda su açığının telafi edilmesinin maliyeti İSKİ'ye göre güncel döviz kuruyla en az 35,8 milyar TL olacaktır. Kanalın açılmasıyla halihazırda oksijen kıtlığı yaşayan Marmara Denizi'nin tamamen ölmesi gündeme gelecek. Kirlilik oranı yüksek olan Karadeniz'in oksijen seviyesi zaten düşük olan Marmara'ya yüksek debide akması, Marmara Denizi'ni oksijensiz bırakacak ve tüm İstanbul'u etkisi altına alabilecek bir kirlilik ve koku sorunu ortaya çıkacaktır. Deniz ekosisteminin çökmesinin yanında, bu kirlilikle mücadelenin de devasa ekonomik ve toplumsal çöküntü yaratacağı kuşkusuzdur”

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER KESKİN: “Hala amacı, önemi, faydası belli değil. Yapılma nedeni ile ilgili ortaya konmuş tek mantıklı açıklama yok. Ekonomik kriz buhrana dönmüşken, her 4 gençten biri işsizken Kanal İstanbul'da ısrar neden? Çünkü rant burada. Kanal değil talan İstanbul. Proje güzergahında 30 milyon metrekare arazi el değiştirdi. Kanalın maliyeti en iyimser tahminle 65 milyar dolar. Kanal İstanbul’un maliyeti, İstanbul’un 2022 yılındaki tüm ilçe bütçelerinin toplamının 37 katına denk. Proje, İSKİ'ye 45 milyar TL yük getirecek. Kanal ancak 130 yıl sonra kendini geri ödemeye başlayacak”

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK: “Projelerde herhangi bir fizibilite çalışması olmadan, kamuoyu yeterince bilgilendirilmeden, yeterince tartışılmadan, sürece dahil edilmeden bu kadim kente ihanet edilmektedir arkadaşlar. Büyük lider olmak büyük inşaatlar yapmak anlamına gelmez. Başta İstanbul olmak üzere sırf bu projeler için ülkenin her yerinde plan tadilatı kültürü yerleşiyor arkadaşlar"