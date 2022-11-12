Bakir koylarıyla ünlü turizm cennetinde ormanların içindeki bir yarımadayı satıyorlar
İktidar özelleştirmelere tam gaz devam ediyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bakir koylarıyla ünlü turizm cenneti Datça’da çevresi ormanlarla kaplı, bir bölümü de yarımada üzerinde yer alan taşınmazları satışa çıkardı.
ÖİB’nin Resmi Gazete’de yayımladığı ilanla yatırımcılara yaptığı duyuruya göre; Gaziantep, Ordu, Muğla ve Bursa’daki çeşitli taşınmazlar satışa çıkarıldı.
Bunlar içerisinde Muğla’daki çeşitli parseller de var. Muğla’da satışa çıkarılan yer, Türkiye’nin ünlü turizm merkezlerinden sakinliği, bükleri, bakir koylarıyla ünlü Datça’da. İlçedeki Datça Mahallesi’nde yer alan taşınmazlar birbirlerine ya bitişik ya da çok yakın noktalarda bulunuyor. Toplam büyüklüğü 36 bin 994 metrakere. Satılacak yerler ünlü Kargı Koyu’nun hemen yanında bulunuyor. Bir parsel ise küçük bir yarımadanın tam tepesinde. Hepsi yeşil alan.
(Satılacak yerler ünlü Kargı Koyu’nun hemen yanında bulunuyor.)
VADELİ ÖDEME
Datça ile diğer yerlerdeki taşınmazların ihaleleri birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler pazarlık görüşmelerine açık artırmayla sonuçlandırılacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine ilişkin hüküm bulunan dernekler katılabilecek. İhale şartnamesi bedeli 20 bin lira. Geçici teminat ise 20 milyon lira. Son teklif tarihi 8 Aralık. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 24 vade farkı uygulanacak.
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