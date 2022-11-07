Hazine yarın tahvil ihalesi ile kira sertifikası satışı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ve kira sertifikası satış ihalesi düzenleyecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, tahvil ihalesinde 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kira sertifikası ihalesinde ise 6 ayda bir kira ödemeli 10 yıl (3640 gün) vadeli sertifikanın doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
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