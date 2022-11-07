Hazine yarın tahvil ihalesi ile kira sertifikası satışı yapacak

07 Kasım 2022 Pazartesi, 13:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, tahvil ihalesinde 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kira sertifikası ihalesinde ise 6 ayda bir kira ödemeli 10 yıl (3640 gün) vadeli sertifikanın doğrudan satışı gerçekleştirilecek.