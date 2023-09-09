AKP’li Arnavutköy Belediyesi sağlık merkezi arsasına iş hanı dikti!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 10:54

Güncelleme: 09.09.2023 - 10:54

AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin hazırladığı imar durum raporunda, sağlık tesis alanı olarak belirtilen alana iş merkezi yapıldığı ortaya çıktı. İnşaatı devam eden binaya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı.

Posterde “Biz Arnavutköylüler reise dolar düşsün diye değil, vatan düşmesin diye oy verdik” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"İŞLETME RUHSATI VERİLDİ Mİ?"

Söz konusu durum Belediye Meclisi’nde gündeme geldi. Meclis’in Eylül ayı olağan 2. oturumunda söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Serhat Küçük konuyla ilgili yazılı bir önerge sundu.

Küçük, Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde bir alanın uygulama imar planında “Sağlık Tesisi Alanı” olarak ayrıldığını, ancak söz konusu arsaya bir iş merkezi yapıldığını ifade etti.

İnşa edilen yapının ruhsatı olup olmadığını soran Küçük, söz konusu alana işletme ruhsatı verilip verilmediği, verilmediyse bu binayı yapanlarla ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Küçük, konuya ilişkin yazılı bilgi talebinde bulundu.

"BELEDİYE RUHSATI VAR" SAVUNMASI

Projeyi hayata geçiren Cumhuriyet'in ulaştığı H-Mak Group İnşaat Şirketi yetkilisi ise inşaatın devam ettiğini ve alanın belediye ruhsatının olduğunu savundu.

Ayrıca bu iş merkezine sağlık kurumlarının da açılabileceğini, ancak henüz bununla ilgili bir teklifin olmadığı açıkladı.